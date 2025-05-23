Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
До последнего райцентра: Украина потеряет еще ряд областей, Запад согласен
КамАЗ-5320 vs Mercedes-Benz NG: кто круче?
Неожиданный отказ: что помешало Анне Asti участвовать в Интервидении-2025?
Верни силу привычными движениями: как простая схема возвращает форму
Пирожки поджарились: Павел Табаков проводит отдых в Египте вместе с возлюбленной
Растение, которое превращает жилище в санаторий: секрет с подоконника бабушки
Кожа горит, как сковородка? Эта смесь действует быстрее аптекарских кремов
Неон, манго и пластик: вот как Таиланд возвращает себе любовь мира
Один пушистый друг: 10 причин, по которым ваша собака — лучше любого психолога

На сколько процентов гены влияют на продолжительность жизни? Удивительный вывод учёных

1:47
Здоровье

Кандидат медицинских наук и научный сотрудник Института изучения старения Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Михаил Болков рассказал, что продолжительность жизни человека зависит от генетики лишь на 25%. Ещё 25% обусловлены социальными и финансовыми условиями в раннем детстве, а остальные 50% определяются образом жизни.

Тренировка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Тренировка

За последние 200 лет средняя продолжительность жизни человека удвоилась. Это стало возможным благодаря улучшению условий труда, санитарии, гигиены, появлению антибиотиков, вакцинации и доступной высокотехнологичной медицинской помощи, которая позволяет эффективно справляться с опасными заболеваниями, сообщает Газета.Ru.

Исследования показывают, что мнение о "наследовании" долголетия не совсем верно. Генетика играет гораздо меньшую роль, чем предполагалось ранее. Учёные анализировали биологические данные семей долгожителей и регионов с высокой продолжительностью жизни и пришли к выводу, что генетика определяет продолжительность жизни только на четверть, ещё четверть зависит от социально-экономического положения родителей и условий жизни в раннем детстве. Оставшиеся 50% зависят от образа жизни в зрелом и пожилом возрасте.

По современным данным, продолжительность жизни во многом определяется даже эмбриональным периодом.

Таким образом, ключевыми факторами долголетия остаются поведение человека, его привычки и стиль жизни.

"Получается, что наши гены — словно клавиши, но каждый может сыграть свою мелодию", — добавил Болков.

Уточнения

Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) — значение средней продолжительности предстоящей жизни, прогнозируемое в предположении, что уровни смертности населения во всех возрастах в будущем останутся такими же, как в рассматриваемом году. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Андронова Наталия
Занимается ведением беременности, невынашиванием беременности
Сейчас читают
Минус на весах — уже с завтра: эти 5 вечерних привычек запускают жиросжигание
Новости спорта
Минус на весах — уже с завтра: эти 5 вечерних привычек запускают жиросжигание Аудио 
После 50 мозг нуждается в этом: тренировка, которая укрепляет память и снижает тревожность
Новости спорта
После 50 мозг нуждается в этом: тренировка, которая укрепляет память и снижает тревожность Аудио 
Паника ВСУ на фронте: как события в Днепропетровской области меняют правила игры?
Военные новости
Паника ВСУ на фронте: как события в Днепропетровской области меняют правила игры? Аудио 
Популярное
Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении

Певец Дима Билан прокомментировал новость о том, что певец Шаман будет представлять Россию на международном конкурсе "Интервидение".

Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера
Поверить не могу: Сергей Лазарев посетил выпускной дочери в детском саду
Это может стать мировым скандалом: Реал станет чемпионом вместо Барселоны?
Россия отклонила посреднические услуги Ватикана по Украине. О чём умолчал Лавров Любовь Степушова Выстрел в ногу: новые антироссийские санкции будут катастрофой для США Дмитрий Плотников Генетический код гения: какие тайны скрывает ДНК Леонардо да Винчи Игорь Буккер
Угнали Range Rover за 50 тысяч — но забыли про маленький сюрприз внутри
Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире
Вы убиваете мотор каждое летнее утро — и даже не догадываетесь как
Вы убиваете мотор каждое летнее утро — и даже не догадываетесь как
Последние материалы
Как достать соседа: призрачный младенец терроризировал жилой дом в Москве
Магнитогорский скандал: кому выгодно воровать на цифровизации России
Домашняя теплица от тревоги: как зелёные помощники спасают от срывов
Эта мелочь под капотом убивает двигатели каждый сезон — и никто её не замечает
Сэкономил на ТО, потратился на ожидание: что скрывают китайские капоты
Тренировка без зала, но с эффектом: когда бёдра включаются в работу с первого подхода
Россия отклонила посреднические услуги Ватикана по Украине. О чём умолчал Лавров
Накипь, грибок и запах исчезли — благодаря средству, которое никто не воспринимает всерьёз
Топ-5 культовых конфет времён СССР, которые помнят все
Кофе спасает вашу жизнь — но только если пить его в нужное время
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.