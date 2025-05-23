На сколько процентов гены влияют на продолжительность жизни? Удивительный вывод учёных

1:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кандидат медицинских наук и научный сотрудник Института изучения старения Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Михаил Болков рассказал, что продолжительность жизни человека зависит от генетики лишь на 25%. Ещё 25% обусловлены социальными и финансовыми условиями в раннем детстве, а остальные 50% определяются образом жизни.

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За последние 200 лет средняя продолжительность жизни человека удвоилась. Это стало возможным благодаря улучшению условий труда, санитарии, гигиены, появлению антибиотиков, вакцинации и доступной высокотехнологичной медицинской помощи, которая позволяет эффективно справляться с опасными заболеваниями, сообщает Газета.Ru.

Исследования показывают, что мнение о "наследовании" долголетия не совсем верно. Генетика играет гораздо меньшую роль, чем предполагалось ранее. Учёные анализировали биологические данные семей долгожителей и регионов с высокой продолжительностью жизни и пришли к выводу, что генетика определяет продолжительность жизни только на четверть, ещё четверть зависит от социально-экономического положения родителей и условий жизни в раннем детстве. Оставшиеся 50% зависят от образа жизни в зрелом и пожилом возрасте.

По современным данным, продолжительность жизни во многом определяется даже эмбриональным периодом.

Таким образом, ключевыми факторами долголетия остаются поведение человека, его привычки и стиль жизни.

"Получается, что наши гены — словно клавиши, но каждый может сыграть свою мелодию", — добавил Болков.

Уточнения

Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) — значение средней продолжительности предстоящей жизни, прогнозируемое в предположении, что уровни смертности населения во всех возрастах в будущем останутся такими же, как в рассматриваемом году.

