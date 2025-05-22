Вызов скорой обернулся трагедией: укол стал последним для оренбурженки

2:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Житель Оренбурга позвонил в скорую, надеясь спасти свою супругу, но через несколько часов она уже была мертва. Семья уверена: виной тому — грубость, халатность и непрофессионализм.

Фото: commons.wikimedia.org by Алексей Трефилов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Скорая помощь

"Вызывай, она задыхается": начало трагедии

Апрель 2023 года. В оренбургскую квартиру срочно вызывают бригаду скорой. Женщина в тяжёлом состоянии: родственники описывают её как испуганную, в шоке, с одышкой. Она панически боится уколов — об этом прямо говорят приехавшему фельдшеру.

По словам мужа, медик не слушает ни его, ни других родных. Грубо просит всех покинуть комнату. И несмотря на предупреждения, вводит препарат. Результат — анафилактический шок.

Не было ни маски, ни дефибриллятора

Пока женщина начинает задыхаться, фельдшер зовёт супруга обратно. Мужчина, не имеющий медподготовки, по её указанию делает жене искусственное дыхание "рот в рот", пока сама медик пытается проводить непрямой массаж сердца.

Но — дефибриллятора при ней не оказалось, маска ИВЛ — негерметична, слетает. Мужчина утверждает, что вторую бригаду вызвали слишком поздно. И когда она всё же приехала, было уже поздно.

Семья идёт в суд: "Она умерла у нас на глазах"

Муж погибшей подал иск в Центральный районный суд Оренбурга. Он требует компенсацию — 2 миллиона рублей за некачественно оказанную экстренную помощь и расходы на похороны.

Свою позицию мужчина обосновывает тем, что действия фельдшера нарушили правила оказания медицинской помощи, повлекли за собой трагические последствия и психологическую травму всей семье.

К иску присоединились и другие родственники, находившиеся в квартире в тот роковой день, как сообщает "56orb.ru".

3 тревожных факта о медицинской помощи "на дому" в России:

Согласно исследованию НИУ ВШЭ, до 12% жалоб на работу скорой помощи касаются некорректного поведения медперсонала. В регионах России по-прежнему остро не хватает дефибрилляторов и базового оборудования в автомобилях скорой помощи. Случаи, когда родственников просят помогать с реанимацией, не единичны - особенно в сельской местности и небольших городах.

Вопрос остаётся открытым

Что важнее — инструкция или человеческий подход?

Суд ещё не вынес решения. Но этот случай вновь поднимает болезненный вопрос: в каком состоянии сегодня находится экстренная медицина в регионах, и кто понесёт ответственность, когда цена ошибки — жизнь.

Уточнения

Анафилакти́ческий шок (от др.-греч. ἀνά- "против-" и φύλαξις "защита") — аллергическая реакция немедленного типа, состояние резко повышенной чувствительности организма, развивающееся при повторном введении аллергена.

