Вызов скорой обернулся трагедией: укол стал последним для оренбурженки

Житель Оренбурга позвонил в скорую, надеясь спасти свою супругу, но через несколько часов она уже была мертва. Семья уверена: виной тому — грубость, халатность и непрофессионализм.
Апрель 2023 года. В оренбургскую квартиру срочно вызывают бригаду скорой. Женщина в тяжёлом состоянии: родственники описывают её как испуганную, в шоке, с одышкой. Она панически боится уколов — об этом прямо говорят приехавшему фельдшеру.
По словам мужа, медик не слушает ни его, ни других родных. Грубо просит всех покинуть комнату. И несмотря на предупреждения, вводит препарат. Результат — анафилактический шок.
Пока женщина начинает задыхаться, фельдшер зовёт супруга обратно. Мужчина, не имеющий медподготовки, по её указанию делает жене искусственное дыхание "рот в рот", пока сама медик пытается проводить непрямой массаж сердца.
Но — дефибриллятора при ней не оказалось, маска ИВЛ — негерметична, слетает. Мужчина утверждает, что вторую бригаду вызвали слишком поздно. И когда она всё же приехала, было уже поздно.
Муж погибшей подал иск в Центральный районный суд Оренбурга. Он требует компенсацию — 2 миллиона рублей за некачественно оказанную экстренную помощь и расходы на похороны.
Свою позицию мужчина обосновывает тем, что действия фельдшера нарушили правила оказания медицинской помощи, повлекли за собой трагические последствия и психологическую травму всей семье.
К иску присоединились и другие родственники, находившиеся в квартире в тот роковой день, как сообщает "56orb.ru".
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Случаи, когда родственников просят помогать с реанимацией, не единичны - особенно в сельской местности и небольших городах.
Что важнее — инструкция или человеческий подход?
Суд ещё не вынес решения. Но этот случай вновь поднимает болезненный вопрос: в каком состоянии сегодня находится экстренная медицина в регионах, и кто понесёт ответственность, когда цена ошибки — жизнь.
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