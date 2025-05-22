Ощущение чистоты — обман: 3 факта о душе, которые ломают все представления

3:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Казалось бы, вопрос из разряда повседневных: когда лучше принимать душ — утром или перед сном? Но за этим выбором стоит куда больше, чем просто привычка. Это настоящая гигиеническая дилемма, которая может повлиять на твоё самочувствие, сон и даже запах тела.

Фото: freepik by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в душе

Согласно опросу Sleep Foundation за 2022 год, 42% американцев принимают душ утром, тогда как 25% предпочитают очищение перед сном. Остальные, по-видимому, лавируют между графиком, настроением и количеством свободного времени.

А что говорит наука?

Почему мы вообще моемся

Душ — это не просто освежающая процедура. Это способ смыть с себя:

грязь и пыль;

пот;

ороговевшие клетки кожи;

микроорганизмы, которые за день успевают почувствовать себя на вашем теле как дома.

Кроме того, горячая вода и мыльная пена помогают раскрыть поры, что снижает риск воспалений и высыпаний. А ещё - это действенный способ сбросить стресс: душ снижает тревожность, расслабляет мышцы и даже может улучшить настроение.

Утренний душ: зарядка без спорта

Сторонники утреннего душа уверены: это лучше любой чашки кофе. Тёплая вода помогает проснуться, встряхнуться и начать день с чистого листа — буквально. Особенно это актуально для тех, кто потеет по ночам или страдает от повышенной жирности кожи.

Кроме того, как подчёркивает микробиолог Примроуз Фристоун, утренний душ позволяет смыть микроорганизмы, которые активизировались на теле за ночь. По её словам:

"Вы начнёте день с меньшим количеством пота и, соответственно, с меньшим количеством бактерий, производящих запах. Это поможет дольше оставаться свежим".

Вечерний душ: прощай, дневная грязь

Те, кто не лезет в постель без душа, считают, что оставлять на простынях дневной "багаж" — преступление. Пот, пыль, аллергены, выхлопы и даже частички кожи — всё это оседает на теле в течение дня.

А теперь представьте, что вы укутались в это и легли спать. Ваша кровать становится идеальной средой для размножения микробов и пылевых клещей.

Фристоун предупреждает:

"Вы всё равно будете потеть ночью. Микробы на коже питаются этим потом и откладываются на простынях. А если вы редко стираете постельное бельё, то они вернутся обратно на ваше тело".

Но есть один неоспоримый факт…

Какой бы вариант вы ни выбрали — не забывайте стирать постельное бельё! Это действительно критически важно. Sleep Foundation рекомендует делать это минимум раз в неделю. Но если вы живёте с животными, страдаете аллергией или много потеете — каждые 3-4 дня.

3 интересных факта, которые вы могли не знать:

Человек теряет около 1,5 грамма кожи в день, а большая часть — ночью, во время трения о простыни. Это идеальный корм для пылевых клещей. Пылевые клещи не кусаются, но их продукты жизнедеятельности могут вызывать аллергию и обострение астмы. Чистое тело в грязной постели — как душ в пыльной комнате: кажется полезным, но эффект быстро сходит на нет.

Итак, вы кто — утренний мыльщик или ночной чистюля

Выбор зависит от ваших привычек, образа жизни и… чистоты постельного белья. Главное — мыться регулярно и стирать наволочку не раз в месяц.

Уточнения

Клещи́ дома́шней пы́ли, или пылевы́е клещи́ (лат. Dermatophagoides) — синантропные клещи из класса паукообразных.

