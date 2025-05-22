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Опухоль выросла до размеров дыни: уфимские врачи совершили чудо

2:25
Здоровье

Медики Уфы вновь доказали: чудеса в медицине случаются. Врачи городской клинической больницы №13 провели уникальную операцию, удалив злокачественную опухоль, которая десятилетиями мучила 74-летнюю женщину.

Хирурги в операционной
Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хирурги в операционной

Опухоль, мешавшая жить

Пациентка много лет страдала от боли в животе, тошноты и нарушений работы кишечника. Ощущение постоянной слабости стало привычным. Однако только после тщательной диагностики врачи обнаружили настоящую причину её недугов — опухоль в брюшной полости размером почти 17 на 19 сантиметров.

Компьютерная томография показала: новообразование сдавливает кишечник и нарушает работу внутренних органов. Проведённые анализы подтвердили диагноз — плеоморфная саркома, один из самых агрессивных видов злокачественных опухолей.

На грани невозможного

Опухоль занимала почти всю брюшную полость, была без чётких границ и располагалась в опасной близости от аорты и позвоночника. Это делало операцию крайне рискованной. Однако команда хирургов, используя современные хирургические технологии, взялась за задачу.

Сложнейшее вмешательство прошло успешно. Врачи сумели удалить опухоль полностью, не повредив жизненно важные органы. Сейчас пациентка восстанавливается под наблюдением медиков. Её состояние стабилизировалось.

Тревожная статистика

По данным региональных СМИ, в Башкортостане зафиксирован рост онкологических заболеваний. Только к апрелю 2025 года заболеваемость раком увеличилась на 4,7%. Это подчеркивает, насколько важны ранняя диагностика и доступ к высокотехнологичной помощи.

Интересные факты по теме:

  1. Плеоморфная саркома - редкий и быстро растущий тип опухоли, чаще всего поражает мягкие ткани и требует агрессивного лечения.

  2. Опухоли таких размеров в брюшной полости — редкость. Обычно они обнаруживаются на более ранних стадиях.

  3. В последние годы в России отмечается тенденция к омоложению онкологических пациентов — случаи рака становятся всё чаще среди людей моложе 50 лет.

Уточнения

Сарко́ма (лат. sarcoma ← др.-греч. σάρξ "плоть, мясо" + -ωμα "опухоль, вздутие") — группа злокачественных опухолей, производные активно делящейся, так называемой "незрелой" соединительной ткани — костной (остеогенная саркома, саркома Юинга), хрящевой (хондросаркома), мышечной (миосаркома), жировой (липосаркома), стенок кровеносных и лимфатических сосудов, также глиосаркома.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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