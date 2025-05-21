Нежность за решёткой: что толкает женщин к переписке с преступниками

2:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Почему одни женщины с трепетом переписываются с убийцами, а другие следят за ними, как за кумирами? Оказывается, это не такой уж редкий феномен. Психиатр Ольга Бухановская объяснила, какие типы женщин склонны испытывать влечение к преступникам вроде Пичушкина или Чикатило.

Фото: commons.wikimedia.org by Gennady Grachev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Дождь

Две категории, два мотива

Женщин, которых притягивают маньяки, условно можно разделить на две группы — психически здоровые и психически больные.

Первая категория — это вполне нормальные женщины, но с личными трудностями. Часто они инфантильны, испытывают дефицит любви и страдают от внутренней пустоты. Образ преступника для них — не чудовище, а сильный мужчина, "папа-защитник", способный закрыть их эмоциональные дыры, сообщает aif.ru.

"Образ преступника в их глазах — это мужчина-защитник, мужчина-папа, который решит те или иные вопросы", — объяснила Бухановская.

Им важна не реальность, а фантазия. В переписке с заключёнными такие женщины получают внимание, комплименты, слова заботы — всё то, чего не хватает в жизни.

"Каждому хочется тепла, внимания, заботы. Если женщина это получает, она тянется к этому человеку", — отметила психиатр.

Когда интерес к убийцам — симптом

Вторая категория — это уже женщины с психическими расстройствами. Их тянет не к человеку, а к самому факту насилия, смерти и ужаса. Увлечённость убийствами и подлинный интерес к преступлениям у таких людей — болезненное и патологическое влечение, возможный симптом серьёзного психического отклонения.

"Патологический интерес к садистам и убийцам может быть проявлением психического заболевания", — подчеркнула Бухановская.

К счастью, вероятность появления женских аналогов маньяков-подражателей крайне мала. Женщины чаще играют роль наблюдателей, а не исполнителей.

Уточнения

Престу́пник — тот, кто совершил или совершает преступле́ние; в переносном значении: тот, кто совершил что-либо запрещённое, недозволенное или вредное для кого-либо, чего-либо.

