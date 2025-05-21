Нежность за решёткой: что толкает женщин к переписке с преступниками

Почему одни женщины с трепетом переписываются с убийцами, а другие следят за ними, как за кумирами? Оказывается, это не такой уж редкий феномен. Психиатр Ольга Бухановская объяснила, какие типы женщин склонны испытывать влечение к преступникам вроде Пичушкина или Чикатило.
Женщин, которых притягивают маньяки, условно можно разделить на две группы — психически здоровые и психически больные.
Первая категория — это вполне нормальные женщины, но с личными трудностями. Часто они инфантильны, испытывают дефицит любви и страдают от внутренней пустоты. Образ преступника для них — не чудовище, а сильный мужчина, "папа-защитник", способный закрыть их эмоциональные дыры, сообщает aif.ru.
"Образ преступника в их глазах — это мужчина-защитник, мужчина-папа, который решит те или иные вопросы", — объяснила Бухановская.
Им важна не реальность, а фантазия. В переписке с заключёнными такие женщины получают внимание, комплименты, слова заботы — всё то, чего не хватает в жизни.
"Каждому хочется тепла, внимания, заботы. Если женщина это получает, она тянется к этому человеку", — отметила психиатр.
Вторая категория — это уже женщины с психическими расстройствами. Их тянет не к человеку, а к самому факту насилия, смерти и ужаса. Увлечённость убийствами и подлинный интерес к преступлениям у таких людей — болезненное и патологическое влечение, возможный симптом серьёзного психического отклонения.
"Патологический интерес к садистам и убийцам может быть проявлением психического заболевания", — подчеркнула Бухановская.
К счастью, вероятность появления женских аналогов маньяков-подражателей крайне мала. Женщины чаще играют роль наблюдателей, а не исполнителей.
Престу́пник — тот, кто совершил или совершает преступле́ние; в переносном значении: тот, кто совершил что-либо запрещённое, недозволенное или вредное для кого-либо, чего-либо.
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