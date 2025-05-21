Правильное время ужина помогает худеть даже без диет

Хорошая новость для тех, кто устал от бесконечных диет и утомительных тренировок: важно не только что вы едите, но и когда. Исследование Гарвардского университета показало, что время ужина может повлиять на обмен веществ, сон и даже аппетит на следующий день. И всё это — без подсчёта калорий и жёстких ограничений.
Именно в этот период наш организм всё ещё живёт в согласии с циркадными ритмами — внутренними биологическими часами. Они регулируют:
— обмен веществ
— уровень энергии
— гормоны голода и насыщения
— качество сна
Если поужинать слишком поздно (после 20:00), обмен веществ уже начинает замедляться, и большая часть калорий с большой вероятностью отправится "в запас". А утром просыпаться будете голодными — так показали результаты наблюдений.
По мнению исследователей, во время сна организм продолжает сжигать калории, особенно если до этого вы не перегрузили пищеварение поздним ужином. Всё, что нужно — это тарелка еды в нужное время. Причём, как ни удивительно, правильно выбранное время приёма пищи может быть даже важнее, чем её калорийность.
Ужин до 19:00 → метаболизм остаётся активным
Сон без тяжести → лучшее восстановление и расход энергии
Утром — меньше голода и срывов
Привычка ужинать вовремя может привести к естественной нормализации веса и улучшению самочувствия — без стрессов и крайностей.
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.
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