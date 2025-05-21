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Правильное время ужина помогает худеть даже без диет

Здоровье

Хорошая новость для тех, кто устал от бесконечных диет и утомительных тренировок: важно не только что вы едите, но и когда. Исследование Гарвардского университета показало, что время ужина может повлиять на обмен веществ, сон и даже аппетит на следующий день. И всё это — без подсчёта калорий и жёстких ограничений.

Девушка спит
Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian
Девушка спит

Лучшее время для ужина — с 17:00 до 19:00

Именно в этот период наш организм всё ещё живёт в согласии с циркадными ритмами — внутренними биологическими часами. Они регулируют:

— обмен веществ

— уровень энергии

— гормоны голода и насыщения

— качество сна

Если поужинать слишком поздно (после 20:00), обмен веществ уже начинает замедляться, и большая часть калорий с большой вероятностью отправится "в запас". А утром просыпаться будете голодными — так показали результаты наблюдений.

Почему ранний ужин — это как ночная тренировка

По мнению исследователей, во время сна организм продолжает сжигать калории, особенно если до этого вы не перегрузили пищеварение поздним ужином. Всё, что нужно — это тарелка еды в нужное время. Причём, как ни удивительно, правильно выбранное время приёма пищи может быть даже важнее, чем её калорийность.

Как это работает:

  • Ужин до 19:00 → метаболизм остаётся активным

  • Сон без тяжести → лучшее восстановление и расход энергии

  • Утром — меньше голода и срывов

Привычка ужинать вовремя может привести к естественной нормализации веса и улучшению самочувствия — без стрессов и крайностей.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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