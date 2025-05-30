Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Распутье Трампа: США заняли позу ожидания в деле санкций против России
Тепло, светло, но может быть риск: вся правда о собаках и их любви к солнечным ваннам
Как вырастить клубнику, о которой будут говорить всё садоводство? Эти секреты стоит знать
Неожиданная техника покраски, которая превращает стены в арт-объект
Обычные законы физики больше не работают — этот парадокс поставил всю реальность под сомнение
Главный страх НАТО: Запад восхищен успехами российской армии
23 года тишины: Джиджи и Белла Хадид открыли миру свою таинственную сестру
Почему спортсмены слушают музыку — и как это влияет на результат
Последний рубеж России: за этой чертой Европа замолчит навсегда

Те, кто пьет это 6 недель, теперь в другом состоянии — клинический эффект доказан

1:23
Здоровье

Натуральный вишнёвый сок сорта Монморанси может стать настоящим подспорьем в борьбе с воспалением кишечника. Международная группа учёных выяснила: у людей с лёгкой формой язвенного колита ежедневное употребление этого сока снижает уровень воспаления почти на 40 %. Результаты опубликованы в научном журнале Life.

Как вишнёвый сок помогает справиться с воспалением кишечника

В исследовании участвовали две группы добровольцев. Одна группа ежедневно пила по 130 мл разбавленного водой сока Монморанси дважды в день, в то время как другая получала плацебо. Эксперимент длился шесть недель и сопровождался регулярными медицинскими обследованиями.

Результат оказался впечатляющим: у тех, кто пил настоящий сок, уровень кальпротектина - белка, указывающего на воспаление в кишечнике — снизился на 40 %.

Эффект особенно выражен при одновременном приёме назначенных врачом препаратов, что делает сок полезным дополнением, а не заменой лечения.

Ключ к пользе — в составе. Сорт Монморанси богат антоцианами, природными пигментами с мощным антиоксидантным действием. Антоцианы помогают успокоить слизистую кишечника, снижают воспаление и укрепляют здоровье пищеварительной системы.

Уточнения

Ви́шня — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д
Сейчас читают
Топ-5 начинок для лаваша на сковороде — быстро, просто, вкусно
Еда и рецепты
Топ-5 начинок для лаваша на сковороде — быстро, просто, вкусно Аудио 
Последнее евро для Украины: Европа приготовила для Киева кровавый сюрприз
Мир. Новости мира
Последнее евро для Украины: Европа приготовила для Киева кровавый сюрприз Аудио 
Менял масло, делал ТО — а мотор умер: вот что его действительно убивает
Авто
Менял масло, делал ТО — а мотор умер: вот что его действительно убивает Аудио 
Популярное
Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus

Россия может нанести удар по заводу Taurus в Германии, если по её территории ударят немецкими ракетами. Аналитик Коротченко назвал возможное оружие и последствия.

Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Цены на Torres и Korando обрушились сразу после старта — KGM не выдержал конкуренции
Пётр Дранга показал, как весело проводит время с дочерью Агаты Муцениеце
Речь бешеной фон дер Ляйен: как выстроить мир, не забывая поссориться со всеми Дмитрий Плотников Почему звёздные повара покидают Большое Яблоко и уезжают из Манхэттена — тайна раскрыта Игорь Буккер Китай запустил зонд в пояс астероидов у Марса, опережая аналогичную программу Маска Любовь Степушова
Ждём на Первом канале: Цыганова высказалась об отказе признать Пугачёву иноагентом
Sportage 2026 теперь с лицом на серьёзных щах — и парой экранов для настроения
Звери идут к людям не за помощью — вот настоящая причина
Звери идут к людям не за помощью — вот настоящая причина
Последние материалы
Распутье Трампа: США заняли позу ожидания в деле санкций против России
Главный страх НАТО: Запад восхищен успехами российской армии
23 года тишины: Джиджи и Белла Хадид открыли миру свою таинственную сестру
Почему спортсмены слушают музыку — и как это влияет на результат
В Германии хотят поскорее вернуть из США запасы золота
Последний рубеж России: за этой чертой Европа замолчит навсегда
Сосуды как стекло, кровь как вода: почему вы покрываетесь синяками без причин
Садовая правда: на выращивание каких растений нельзя тратить время и деньги
Компот из кабачков? Заготовки, которые удивляют: кабачки с банановым вкусом — попробуйте
Стратег Ту-22М. Почему Киев начал паниковать по расписанию и считать самолёты ВКС РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.