Те, кто пьет это 6 недель, теперь в другом состоянии — клинический эффект доказан

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Натуральный вишнёвый сок сорта Монморанси может стать настоящим подспорьем в борьбе с воспалением кишечника. Международная группа учёных выяснила: у людей с лёгкой формой язвенного колита ежедневное употребление этого сока снижает уровень воспаления почти на 40 %. Результаты опубликованы в научном журнале Life.

Как вишнёвый сок помогает справиться с воспалением кишечника

В исследовании участвовали две группы добровольцев. Одна группа ежедневно пила по 130 мл разбавленного водой сока Монморанси дважды в день, в то время как другая получала плацебо. Эксперимент длился шесть недель и сопровождался регулярными медицинскими обследованиями.

Результат оказался впечатляющим: у тех, кто пил настоящий сок, уровень кальпротектина - белка, указывающего на воспаление в кишечнике — снизился на 40 %.

Эффект особенно выражен при одновременном приёме назначенных врачом препаратов, что делает сок полезным дополнением, а не заменой лечения.

Ключ к пользе — в составе. Сорт Монморанси богат антоцианами, природными пигментами с мощным антиоксидантным действием. Антоцианы помогают успокоить слизистую кишечника, снижают воспаление и укрепляют здоровье пищеварительной системы.

Уточнения

Ви́шня — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

