От этого не спрятаться в коляске — причина подростковых болезней кроется в первых годах жизни

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Загрязнённый воздух, с которым сталкиваются дети в раннем возрасте, может оставить след на здоровье даже спустя десятилетие. Исследование Университетского колледжа Лондона, опубликованное в Nature, показало: чем раньше ребёнок контактирует с загрязнением, тем выше риск проблем со здоровьем в подростковом возрасте.

Фото: Openverse by Kentaro IEMOTO, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Загрязненный воздух

Как грязный воздух в детстве влияет на здоровье подростков

Учёные проанализировали данные 9 тысяч детей, рождённых в Великобритании с 2000 по 2002 год, и оценили уровень их контакта с вредными веществами, включая PM2.5, PM10 и NO₂.

Вывод оказался тревожным: у подростков, которые в возрасте от 2 до 4 лет жили в районах с загрязнённым воздухом, было почти на треть больше шансов столкнуться с проблемами со здоровьем в 17 лет.

Особенно уязвимыми оказались дети из этнических меньшинств и малообеспеченных семей. Они чаще живут в районах с высоким уровнем загрязнения и, как следствие, подвержены хроническим заболеваниям уже к подростковому возрасту.

Это исследование подчёркивает: воздействие окружающей среды в раннем возрасте имеет долгосрочные последствия, и улучшение качества воздуха — инвестиция в будущее поколение.

Уточнения

Во́здух - смесь газов, главным образом, состоящая из азота и кислорода.

