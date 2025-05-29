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Твоя улыбка может скрывать больше, чем кажется

1:50
Здоровье

Прикус - это не только про улыбку. Его нарушения могут влиять на суставы, осанку, дыхание и даже психоэмоциональное состояние. В большинстве случаев помогает ортодонтическое лечение, но бывают ситуации, когда без хирургии не обойтись.

Женщина
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Женщина

Когда прикус требует операции: не только про красоту

Как объясняет Ирина Корнилина, главный врач научно-клинического центра EUROKAPPA clinic, такие случаи требуют точной диагностики и командной работы челюстно-лицевых хирургов, ортодонтов и терапевтов.

Когда операция необходима:

1. Выраженное несоответствие челюстей

Если верхняя и нижняя челюсти сильно отличаются по размеру, брекеты не помогут. В этом случае проводится операция, чтобы выровнять челюсти, восстановить жевательную функцию, улучшить дикцию и снять напряжение с суставов.

2. Врождённые аномалии лицевого скелета

Это может быть гипоплазия, асимметрия, расщелина нёба и другие дефекты, которые нарушают дыхание, глотание и речь. Хирургия в таких случаях нужна не только для прикуса, но и для восстановления нормальной анатомии.

3. Эстетические причины

Если человека беспокоит непропорциональность лица - например, выступающий подбородок или асимметрия профиля, — операция помогает не только решить функциональные проблемы, но и повысить уверенность в себе.

Главное — не откладывать

Современная хирургия стала меньше травмировать и более предсказуема. Всё планируется заранее и проводится опытной командой. Чем раньше обратиться за помощью, тем проще лечение. Главное — не бояться начать.

Уточнения

Улы́бка - выразительные движения мышц лица, губ, глаз, показывающие расположение к смеху или выражающие удовольствие, приветствие, радость, доброжелательность либо иронию, насмешку (ухмылку).

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Жолудева Галина
Проводит диагностику и лечение зубо-челюстных деформаций, исправление неправильного прикуса при помощи съёмных и несъемных ортодонтических аппаратов, устанавливает брекеты и пластины
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