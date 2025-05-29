Ум не тускнеет с годами — если в жизни остаётся это простое занятие

Интерес к новому - это не просто черта характера, а мощная защита для мозга. Учёные из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выяснили: ситуативная любознательность, то есть желание разобраться в чём-то конкретном, может замедлить возрастные изменения и даже снизить риск болезни Альцгеймера.
Исследование с участием 400 человек в возрасте от 20 до 84 лет показало: с возрастом внутренняя любознательность остаётся стабильной, а ситуативная, вопреки ожиданиям, возрастает после выхода на пенсию. Когда исчезает стресс, связанный с работой и заботой о детях, у людей появляется больше свободы — и интерес к интеллектуальным хобби оживает.
Это особенно важно, потому что любознательность напрямую связана с активностью мозга. Участки, отвечающие за память, внимание и принятие решений, включаются, когда человек занимается познавательной деятельностью. А вот потеря интереса к любимым занятиям может быть первым сигналом надвигающихся нарушений.
По сути мозг любит, когда его "кормят" новой информацией. И чем больше человек увлечён и активен умственно, тем выше шансы сохранить ясность ума на долгие годы.
Старение - рост риска смерти от естественных причин с течением времени, биологический процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей, в частности, способности к размножению и регенерации.
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