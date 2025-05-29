Соль делает пищу вкусной — но именно в этом и кроется её опасность

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Соль - не просто приправа, а важный элемент, который помогает поддерживать водный баланс, работу мышц и нервной системы. Но если переборщить, можно заработать серьёзные проблемы: от отёков и головной боли до гипертонии и заболеваний почек.

Фото: pxhere соль

Сколько соли можно есть без вреда для здоровья

По словам диетолога Сюзанны Фишер, безопасная доза натрия — главного компонента соли — зависит от пола и возраста. Женщинам в день лучше ограничиться 1500 мг, мужчинам — не больше 2300 мг, хотя тоже желательно не выходить за пределы 1500 мг.

Детям до 3 лет достаточно 1000 мг в сутки, от 4 до 8 лет — около 1200 мг, а с 9 до 13 лет — 1500 мг. Взрослым до 50 лет подойдёт диапазон от 1500 до 2300 мг, но после 51 года норму лучше снижать: до 1300 мг, а после 70 — до 1200 мг в день.

Тем, кто сталкивается с высоким давлением, заболеваниями сердца или почек, особенно важно следить за количеством потребляемой соли и консультироваться с врачом. Иногда небольшие изменения в рационе — уже шаг к лучшему самочувствию.

Уточнения

Пова́ренная соль — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.



