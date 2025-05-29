Момент между сном и бодрствованием таит один неожиданный эффект

Многие замечают: как только начинаешь засыпать, тело вдруг резко дёргается - словно спотыкаешься во сне. Это вполне нормальное явление, и с ним сталкиваются до 70 % людей, чаще всего дети и подростки. Такое подёргивание — естественная реакция организма на переход ко сну, особенно если вы устали, перенервничали, или у вас сбился режим.
Иногда вздрагивания могут быть тревожным сигналом. Стоит насторожиться, если к ним добавляются судороги, боль, обмороки, онемение или ощущения, похожие на удар током. В таких случаях лучше обратиться к неврологу или врачу, который разбирается в проблемах сна.
Но если неприятных ощущений нет, волноваться не о чем. Это может быть просто следствием стресса, активных тренировок на ночь или переизбытка кофеина, никотина и алкоголя. Главное — следить за самочувствием и режимом дня.
Стресс - совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров, нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма.
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