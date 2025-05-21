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Каждый второй теряет зрение из-за нехватки этих веществ: запоминайте, пока есть шанс

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Здоровье

С возрастом зрение часто начинает подводить. Появляются усталость, сухость, светобоязнь или размытая картинка. Но хорошая новость в том, что этот процесс можно замедлить — если правильно подкармливать свои глаза изнутри.

Глаз
Фото: commons.wikimedia.org by Vladimer Shioshvili, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Глаз

Мы следим за кожей, телом, зубами. А вот глаза, несмотря на их важность, часто остаются без должного внимания. И зря: именно глаза связаны напрямую с мозгом, и любые сбои в их работе влияют не только на зрение, но и на общее самочувствие.

В современном мире, где мы часами смотрим в экраны, такая забота нужна как никогда.

Какие витамины особенно важны для зрения

Питательные вещества помогают глазам адаптироваться к свету, защищают их от оксидативного стресса и замедляют развитие таких заболеваний, как катаракта. Вот три главных "стража зрения":

Витамин A — классика ночного зрения

Ещё в Древнем Египте лечили куриную слепоту… печенью. И не зря — ведь именно в печени много витамина A.
Он:

  • защищает роговицу;

  • предотвращает сухость глаз;

  • борется с конъюнктивитом и снижением остроты зрения.

Где искать:

  • морковь, тыква, батат;

  • шпинат, брокколи, петрушка;

  • абрикосы, манго;

  • печень, сливочное масло, рыба.

Интересно: организм может сам производить витамин A из бета-каротина — ярко-оранжевого пигмента в растениях.

Витамин C — антиоксидант и защитник от катаракты

Один из сильнейших антиоксидантов, он нейтрализует вредные свободные радикалы и помогает в синтезе коллагена — основного "строителя" тканей глаза. Также участвует в выработке серотонина и норадреналина.

Факт: долгосрочное исследование на близнецах показало, что достаточное потребление витамина C снижает риск развития катаракты на треть.

Где искать:

  • апельсины, киви, клубника;

  • помидоры, картофель;

  • брюссельская капуста, шпинат;

  • соки (натуральные!) и зелень.

Норма: всего 2 киви или 200 г фруктов в день — и вы в "безопасной зоне".

Витамин E — щит от окисления

Этот жирорастворимый витамин защищает клетки глаз от разрушения, укрепляет стенки сосудов и замедляет старение тканей.

Его греческое название "токоферол" буквально означает "дающий потомство" — и это неспроста: он важен для развития нервной системы, иммунитета и глаз, особенно в молодом возрасте.

Где искать:

  • растительные масла (особенно оливковое и подсолнечное);

  • орехи и семечки;

  • цельнозерновые продукты;

  • зелёные листовые овощи (руккола, шпинат, салат).

По данным метаанализа, достаточное потребление витамина E снижает риск возрастной катаракты.

А что ещё поможет глазам

  • Сведите экранное время к минимуму - или хотя бы делайте перерывы каждые 20-30 минут.

  • Носите очки с фильтром синего света, особенно при работе за компьютером.

  • И не забывайте о воде: обезвоживание бьёт по глазам не хуже экрана.

Вывод

Глаза — это не просто зеркало души. Это также зеркало твоих привычек. Неправильное питание, постоянное напряжение и нехватка витаминов могут незаметно ухудшать зрение. Но ты можешь это остановить — буквально с ближайшего приёма пищи.

Уточнения

Катара́кта (лат. cataracta от др.-греч. καταρράκτης - "водопад, брызги водопада, решётка") — патологическое состояние, связанное с помутнением хрусталика глаза и вызывающее различные степени расстройства зрения вплоть до полной его утраты.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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