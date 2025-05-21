Каждый второй теряет зрение из-за нехватки этих веществ: запоминайте, пока есть шанс

С возрастом зрение часто начинает подводить. Появляются усталость, сухость, светобоязнь или размытая картинка. Но хорошая новость в том, что этот процесс можно замедлить — если правильно подкармливать свои глаза изнутри.
Мы следим за кожей, телом, зубами. А вот глаза, несмотря на их важность, часто остаются без должного внимания. И зря: именно глаза связаны напрямую с мозгом, и любые сбои в их работе влияют не только на зрение, но и на общее самочувствие.
В современном мире, где мы часами смотрим в экраны, такая забота нужна как никогда.
Питательные вещества помогают глазам адаптироваться к свету, защищают их от оксидативного стресса и замедляют развитие таких заболеваний, как катаракта. Вот три главных "стража зрения":
Ещё в Древнем Египте лечили куриную слепоту… печенью. И не зря — ведь именно в печени много витамина A.
Он:
защищает роговицу;
предотвращает сухость глаз;
борется с конъюнктивитом и снижением остроты зрения.
Где искать:
морковь, тыква, батат;
шпинат, брокколи, петрушка;
абрикосы, манго;
печень, сливочное масло, рыба.
Интересно: организм может сам производить витамин A из бета-каротина — ярко-оранжевого пигмента в растениях.
Один из сильнейших антиоксидантов, он нейтрализует вредные свободные радикалы и помогает в синтезе коллагена — основного "строителя" тканей глаза. Также участвует в выработке серотонина и норадреналина.
Факт: долгосрочное исследование на близнецах показало, что достаточное потребление витамина C снижает риск развития катаракты на треть.
Где искать:
апельсины, киви, клубника;
помидоры, картофель;
брюссельская капуста, шпинат;
соки (натуральные!) и зелень.
Норма: всего 2 киви или 200 г фруктов в день — и вы в "безопасной зоне".
Этот жирорастворимый витамин защищает клетки глаз от разрушения, укрепляет стенки сосудов и замедляет старение тканей.
Его греческое название "токоферол" буквально означает "дающий потомство" — и это неспроста: он важен для развития нервной системы, иммунитета и глаз, особенно в молодом возрасте.
Где искать:
растительные масла (особенно оливковое и подсолнечное);
орехи и семечки;
цельнозерновые продукты;
зелёные листовые овощи (руккола, шпинат, салат).
По данным метаанализа, достаточное потребление витамина E снижает риск возрастной катаракты.
Сведите экранное время к минимуму - или хотя бы делайте перерывы каждые 20-30 минут.
Носите очки с фильтром синего света, особенно при работе за компьютером.
И не забывайте о воде: обезвоживание бьёт по глазам не хуже экрана.
Глаза — это не просто зеркало души. Это также зеркало твоих привычек. Неправильное питание, постоянное напряжение и нехватка витаминов могут незаметно ухудшать зрение. Но ты можешь это остановить — буквально с ближайшего приёма пищи.
Катара́кта (лат. cataracta от др.-греч. καταρράκτης - "водопад, брызги водопада, решётка") — патологическое состояние, связанное с помутнением хрусталика глаза и вызывающее различные степени расстройства зрения вплоть до полной его утраты.
О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.