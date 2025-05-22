Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Опытные водители не показывают эти документы инспектору — и вот почему
Ум, который поражает: как вороны справились с задачей, на которую не способны даже обезьяны
Это озеро затмит Лох-Несс: малоизвестная жемчужина Шотландии
Сосиски в тостах: простой способ создать шедевр на завтрак — попробуйте сами
Как эти тренировки сохранят вашу независимость в пожилом возрасте: неожиданные факты
Выбросьте всю бытовую химию: вот что действительно поможет убрать дом
Хитрости защиты винограда: как избежать контакта с осами
Хозяйка горы: Водонаева высказалась о покорившей Эверест Виктории Бони
Мощный генератор из Нигерии: как он изменит представление о возобновляемых источниках энергии

Запах изо рта — это не про гигиену: что на самом деле творится внутри

3:40
Здоровье

Свежий запах изо рта — это не просто про гигиену. Это про уверенность, про ощущение себя в обществе и про то, как тебя воспринимают окружающие. А теперь представь, что у тебя есть эта проблема… и ты об этом даже не знаешь.

Агрессивная женщина в красном за рулем автомобиля
Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Агрессивная женщина в красном за рулем автомобиля

Да, неприятный запах может стать "невидимым врагом". И дело далеко не всегда в зубах или в том, что ты забыл про щётку. Иногда причина — в совершенно безобидных привычках.

Какие из безобидных привычек портят дыхание:

Утренний кофе: бодрость или ароматная ловушка

Кофе с утра — ритуал. Но кофе — кислый и сушит слизистую. А сухость во рту — идеальная среда для бактерий, вызывающих неприятный запах.
Что делать? После кофе — обязательно вода или ополаскиватель. Лучше всего — оба варианта.

Дыхание через рот — враг твоего языка (и не только)

Спишь с открытым ртом? Или тяжело дышишь во время тренировки? В любом случае ты пересушиваешь слизистую, а значит — уменьшаешь слюноотделение.
Слюна — главный защитник рта. Без неё бактерии идут в наступление.

Кето-диета: стройное тело и ацетон в дыхании

Да, при низкоуглеводных диетах организм начинает вырабатывать кетоны. Они пахнут… мягко говоря, не мятно. Этот "кето-запах" невозможно не заметить.
Решение: больше воды, тщательная гигиена и — возможно — пересмотр рациона.

Ты моешь зубы, но забываешь самое важное

Речь о языке. Он весь в бороздках, куда прячутся бактерии и остатки пищи. Даже если зубы сияют — язык может пахнуть как заброшенный холодильник.
Используй мягкую щётку или специальный скребок каждый день.

Алкоголь: весело вечером, тяжело утром

Алкоголь сушит рот и оставляет сильный запах. Особенно вино и крепкие напитки. А когда нет слюны — запах усиливается в разы.
Что делать? Пить воду во время вечера и не забывать чистить зубы перед сном, даже если очень лень.

Жвачка — спасение или маскировка проблемы

Моментально освежает — да. Но если жевать без остановки, можно наглотаться воздуха. Это вызывает вздутие и неприятный запах из желудка. А мята просто маскирует, но не устраняет причину.
Вывод: жуй жвачку дозировано, а не как стратегический запас на зиму.

Недостаток воды — самая банальная причина

Ты просто мало пьёшь. И всё. Когда организм обезвожен, слюны становится меньше — и ротовая полость становится идеальным местом для размножения бактерий.
Минимум: 2 литра в день. Особенно после еды.

Что делать, чтобы дышать свежо

  • Чисти зубы дважды в день. И язык — тоже.

  • Пользуйся ополаскивателем, но не злоупотребляй.

  • Пей больше воды. Всегда.

  • Ешь больше сырых овощей — они очищают рот.

  • Регулярно ходи к стоматологу: запах может быть симптомом кариеса или пародонтита.

  • Прислушивайся к телу: если запах не проходит, это может быть сигнал внутренних проблем.

Неприятный запах — не просто неловкость. Это может быть тревожный звоночек. Измени привычки — и ты удивишься, как изменится твоё ощущение себя. А если ни один из способов не помогает — обратись к врачу. Возможно, тело пытается сказать тебе что-то важное.

Уточнения

Кетогенная диета кетодиета (англ. Ketogenic diet) — низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
Сейчас читают
Пытки Туманного Альбиона: Великобритания наносит удар по России
Мир. Новости мира
Пытки Туманного Альбиона: Великобритания наносит удар по России Аудио 
Дачники переходят на коробки: почему старые грядки уходят в прошлое
Садоводство, цветоводство
Дачники переходят на коробки: почему старые грядки уходят в прошлое Аудио 
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
Авто
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи Аудио 
Популярное
Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом

Три страны производят больше половины всей говядины в мире. Но за этими цифрами скрываются неожиданные лидеры, жертвы природы и растущий голод на мясо.

Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
Россия меняет правила игры в воздухе: в чем тайна Су-57М1
Лавров призвал Армению уважать Россию, которая защитит её от Азербайджана Любовь Степушова МиГ-31 стал воздушным снайпером: теперь украинским F-16 лучше не светиться Дмитрий Плотников Игорь Петренко: Я благодарен новороссийскому зрителю за тёплый приём! Анжела Якубовская
Жительнице Краснодара удалось одержать победу в суде над Киркоровым
Работает тише холодильника, а жрёт в 65 раз больше — угадайте, что это
Туристы прячутся по отелям от местных жителей: что известно о массовых акциях протеста в Испании
Туристы прячутся по отелям от местных жителей: что известно о массовых акциях протеста в Испании
Последние материалы
Опытные водители не показывают эти документы инспектору — и вот почему
Ум, который поражает: как вороны справились с задачей, на которую не способны даже обезьяны
Запах изо рта — это не про гигиену: что на самом деле творится внутри
Это озеро затмит Лох-Несс: малоизвестная жемчужина Шотландии
Как эти тренировки сохранят вашу независимость в пожилом возрасте: неожиданные факты
Сосиски в тостах: простой способ создать шедевр на завтрак — попробуйте сами
Выбросьте всю бытовую химию: вот что действительно поможет убрать дом
Хитрости защиты винограда: как избежать контакта с осами
Хозяйка горы: Водонаева высказалась о покорившей Эверест Виктории Бони
Крушение планов? Ростсельмаш полностью свернёт инвестиции из-за падения спроса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.