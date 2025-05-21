Сердце как у космонавта: 10 утренних ритуалов, которые спасают от инфаркта

2:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждый год болезни сердца уносят почти 18 миллионов жизней — это больше, чем любые другие заболевания. Но можно ли на самом деле снизить риски с помощью повседневных привычек? Кардиолог с 20-летним стажем утверждает: да, можно. И делится своим личным протоколом профилактики, проверенным на себе.

Фото: www.flickr.com by Злая Эрин, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ счастливые люди

Важно не только мясо и холестерин

"После двух десятилетий работы с пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями я понял: дело не только в красном мясе и уровне холестерина", — говорит доктор Санджай Бходжрадж, кардиолог функциональной медицины. — "Сердце — это отражение образа жизни. Вот 10 вещей, которые я делаю каждый день, чтобы предотвратить болезнь".

10 привычек доктора, которые укрепляют сердце

Ходите от 7 000 до 10 000 шагов в день

Регулярное движение помогает снижать давление и улучшает чувствительность к инсулину. Начинайте утро с белка (25-30 г)

Это стабилизирует уровень сахара в крови, улучшает насыщаемость и поддерживает мышечную массу — важный маркер долголетия. Обеспечьте ежедневный приём магния и витамина K2

Эти вещества защищают сосуды и помогают контролировать давление. Не беритесь за телефон минимум 30 минут после пробуждения

Это помогает избежать резкого скачка кортизола и настроиться на спокойный ритм дня. Выходите на утреннее солнце

Свет запускает биологические часы, улучшает сон и обмен веществ. Сначала — вода, потом — кофе

Стакан фильтрованной воды с утра поддерживает давление и уровень энергии. Избегайте ультрапереработанных перекусов (даже "полезных")

Скрывшиеся сахара и рафинированные масла могут вызывать воспаление и повреждать сосуды. Следите за вариабельностью сердечного ритма (HRV) и давлением каждую неделю

Эти показатели дают важную информацию о состоянии нервной системы и сердца. Дышите носом во время ходьбы

Такой способ дыхания активирует парасимпатическую нервную систему и стимулирует выработку оксида азота. Ешьте 30+ видов растительной пищи в неделю

Чем разнообразнее рацион, тем здоровее кишечник и ниже воспаление в организме.

Три интересных факта о здоровье сердца

Оксид азота , вырабатываемый при носовом дыхании, расширяет сосуды и улучшает кровоток.

Мышечная масса напрямую связана с продолжительностью жизни, особенно после 60 лет.

Циркадные ритмы, нарушенные отсутствием утреннего света, могут ухудшать обмен веществ и провоцировать сердечные заболевания.

Важно помнить

Этот материал носит ознакомительный характер. При любых вопросах, связанных со здоровьем, обращайтесь к врачу.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή "жёлчь" + στερεός "твёрдый"), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

