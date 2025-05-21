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Сердце как у космонавта: 10 утренних ритуалов, которые спасают от инфаркта

2:59
Здоровье

Каждый год болезни сердца уносят почти 18 миллионов жизней — это больше, чем любые другие заболевания. Но можно ли на самом деле снизить риски с помощью повседневных привычек? Кардиолог с 20-летним стажем утверждает: да, можно. И делится своим личным протоколом профилактики, проверенным на себе.

счастливые люди
Фото: www.flickr.com by Злая Эрин, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
счастливые люди

Важно не только мясо и холестерин

"После двух десятилетий работы с пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями я понял: дело не только в красном мясе и уровне холестерина", — говорит доктор Санджай Бходжрадж, кардиолог функциональной медицины. — "Сердце — это отражение образа жизни. Вот 10 вещей, которые я делаю каждый день, чтобы предотвратить болезнь".

10 привычек доктора, которые укрепляют сердце

  1. Ходите от 7 000 до 10 000 шагов в день
    Регулярное движение помогает снижать давление и улучшает чувствительность к инсулину.

  2. Начинайте утро с белка (25-30 г)
    Это стабилизирует уровень сахара в крови, улучшает насыщаемость и поддерживает мышечную массу — важный маркер долголетия.

  3. Обеспечьте ежедневный приём магния и витамина K2
    Эти вещества защищают сосуды и помогают контролировать давление.

  4. Не беритесь за телефон минимум 30 минут после пробуждения
    Это помогает избежать резкого скачка кортизола и настроиться на спокойный ритм дня.

  5. Выходите на утреннее солнце
    Свет запускает биологические часы, улучшает сон и обмен веществ.

  6. Сначала — вода, потом — кофе
    Стакан фильтрованной воды с утра поддерживает давление и уровень энергии.

  7. Избегайте ультрапереработанных перекусов (даже "полезных")
    Скрывшиеся сахара и рафинированные масла могут вызывать воспаление и повреждать сосуды.

  8. Следите за вариабельностью сердечного ритма (HRV) и давлением каждую неделю
    Эти показатели дают важную информацию о состоянии нервной системы и сердца.

  9. Дышите носом во время ходьбы
    Такой способ дыхания активирует парасимпатическую нервную систему и стимулирует выработку оксида азота.

  10. Ешьте 30+ видов растительной пищи в неделю
    Чем разнообразнее рацион, тем здоровее кишечник и ниже воспаление в организме.

Три интересных факта о здоровье сердца

  • Оксид азота, вырабатываемый при носовом дыхании, расширяет сосуды и улучшает кровоток.

  • Мышечная масса напрямую связана с продолжительностью жизни, особенно после 60 лет.

  • Циркадные ритмы, нарушенные отсутствием утреннего света, могут ухудшать обмен веществ и провоцировать сердечные заболевания.

Важно помнить

Этот материал носит ознакомительный характер. При любых вопросах, связанных со здоровьем, обращайтесь к врачу.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή "жёлчь" + στερεός "твёрдый"), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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