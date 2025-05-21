Сердце как у космонавта: 10 утренних ритуалов, которые спасают от инфаркта

Каждый год болезни сердца уносят почти 18 миллионов жизней — это больше, чем любые другие заболевания. Но можно ли на самом деле снизить риски с помощью повседневных привычек? Кардиолог с 20-летним стажем утверждает: да, можно. И делится своим личным протоколом профилактики, проверенным на себе.
"После двух десятилетий работы с пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями я понял: дело не только в красном мясе и уровне холестерина", — говорит доктор Санджай Бходжрадж, кардиолог функциональной медицины. — "Сердце — это отражение образа жизни. Вот 10 вещей, которые я делаю каждый день, чтобы предотвратить болезнь".
Ходите от 7 000 до 10 000 шагов в день
Регулярное движение помогает снижать давление и улучшает чувствительность к инсулину.
Начинайте утро с белка (25-30 г)
Это стабилизирует уровень сахара в крови, улучшает насыщаемость и поддерживает мышечную массу — важный маркер долголетия.
Обеспечьте ежедневный приём магния и витамина K2
Эти вещества защищают сосуды и помогают контролировать давление.
Не беритесь за телефон минимум 30 минут после пробуждения
Это помогает избежать резкого скачка кортизола и настроиться на спокойный ритм дня.
Выходите на утреннее солнце
Свет запускает биологические часы, улучшает сон и обмен веществ.
Сначала — вода, потом — кофе
Стакан фильтрованной воды с утра поддерживает давление и уровень энергии.
Избегайте ультрапереработанных перекусов (даже "полезных")
Скрывшиеся сахара и рафинированные масла могут вызывать воспаление и повреждать сосуды.
Следите за вариабельностью сердечного ритма (HRV) и давлением каждую неделю
Эти показатели дают важную информацию о состоянии нервной системы и сердца.
Дышите носом во время ходьбы
Такой способ дыхания активирует парасимпатическую нервную систему и стимулирует выработку оксида азота.
Ешьте 30+ видов растительной пищи в неделю
Чем разнообразнее рацион, тем здоровее кишечник и ниже воспаление в организме.
Оксид азота, вырабатываемый при носовом дыхании, расширяет сосуды и улучшает кровоток.
Мышечная масса напрямую связана с продолжительностью жизни, особенно после 60 лет.
Циркадные ритмы, нарушенные отсутствием утреннего света, могут ухудшать обмен веществ и провоцировать сердечные заболевания.
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Холестери́н (др.-греч. χολή "жёлчь" + στερεός "твёрдый"), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.
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