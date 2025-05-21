Родился без солнца и мир пошёл наперекосяк: как одна нехватка ломает будущее

Оказывается, да. Масштабное исследование с участием более 71 тысячи человек показало: нехватка витамина D у младенцев увеличивает риск развития таких состояний, как СДВГ, аутизм и шизофрения в подростковом и взрослом возрасте.
Данные были собраны в рамках проекта iPSYCH в Дании, а возглавил работу профессор Джон МакГрат из Квинслендского института мозга. Учёные проанализировали концентрацию витамина D у новорождённых и сопоставили её с диагнозами шести психических расстройств: депрессии, биполярного расстройства, шизофрении, СДВГ, аутизма и анорексии.
Результат? Низкий уровень витамина D чётко связан с повышенным риском трёх состояний — шизофрении, СДВГ и расстройств аутистического спектра.
"Мы нашли доказательства того, что низкий уровень витамина D у младенцев связан с повышенным риском шизофрении, СДВГ и аутизма”, — отметил профессор МакГрат.
Особенность исследования — в комплексном подходе: оценивались не только биомаркеры витамина D в крови новорождённых, но и генетические показатели, что позволило учёным подтвердить причинно-следственную связь.
Дефицит витамина D у беременных женщин распространён по всему миру. Профилактический приём добавок, особенно в ранние сроки беременности и младенчестве, может стать эффективным способом снижения риска развития ментальных расстройств.
"Как фолиевая кислота снижает риск спинномозговых пороков, так и витамин D может защищать развивающийся мозг от нарушений”, — подчеркнул МакГрат.
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