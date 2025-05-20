Весна неизменно запускает волну стремлений "похудеть к лету". Не у всех есть время или возможность заниматься спортом, но есть и другой путь — полезные утренние ритуалы. Они не требуют особых усилий, но могут стать первым шагом к снижению веса и улучшению самочувствия.
Диетолог Анастасия Тараско рассказала интернет — изданию "Подмосковью сегодня", что всё начинается с активации организма. Даже короткая прогулка до завтрака или простая утренняя зарядка помогают запустить парасимпатическую систему, активировать надпочечники и укрепить иммунитет.
"Если вы делаете зарядку или отжимания, тратите калории, стимулируете выработку кортизола, и иммунная система получает тренировку. Пока чистите зубы, постойте на аппликаторе Ляпко — он как маленькие гвоздики, действует мягко, но эффективно", — советует Тараско.
Многие жалуются на нехватку времени утром. Решение простое: начните ложиться спать немного раньше. Ведь полноценный сон так же важен, как и зарядка. Без него организм не сможет адаптироваться к нагрузкам и утренним переменам.
"Люди часто забывают, что высыпаться тоже важно. Чтобы встать пораньше — нужно и лечь пораньше", — напоминает диетолог.
Отказ от завтрака — частая ошибка. Диетолог предлагает начать утро с ложки нерафинированного растительного масла. Оно не только насыщает организм Омега-3 и витаминами, но и стимулирует работу желчного пузыря, предотвращая образование камней.
"Если столовая ложка — много, начните с чайной. Главное — делать это регулярно", — поясняет Тараско.
Вместо привычной чашки кофе утром лучше выбрать какао или латте с куркумой. Первый богат магнием, второй — помогает пищеварению и может способствовать снижению веса.
Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.