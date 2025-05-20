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Будильник, зарядка и ложка масла: схема, которая запускает метаболизм

2:21
Здоровье

Весна неизменно запускает волну стремлений "похудеть к лету". Не у всех есть время или возможность заниматься спортом, но есть и другой путь — полезные утренние ритуалы. Они не требуют особых усилий, но могут стать первым шагом к снижению веса и улучшению самочувствия.

Похудение
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Похудение

Привычки, которые работают

Диетолог Анастасия Тараско рассказала интернет — изданию "Подмосковью сегодня", что всё начинается с активации организма. Даже короткая прогулка до завтрака или простая утренняя зарядка помогают запустить парасимпатическую систему, активировать надпочечники и укрепить иммунитет.

"Если вы делаете зарядку или отжимания, тратите калории, стимулируете выработку кортизола, и иммунная система получает тренировку. Пока чистите зубы, постойте на аппликаторе Ляпко — он как маленькие гвоздики, действует мягко, но эффективно", — советует Тараско.

Время — ваш союзник

Многие жалуются на нехватку времени утром. Решение простое: начните ложиться спать немного раньше. Ведь полноценный сон так же важен, как и зарядка. Без него организм не сможет адаптироваться к нагрузкам и утренним переменам.

"Люди часто забывают, что высыпаться тоже важно. Чтобы встать пораньше — нужно и лечь пораньше", — напоминает диетолог.

Завтрак: друг или враг

Отказ от завтрака — частая ошибка. Диетолог предлагает начать утро с ложки нерафинированного растительного масла. Оно не только насыщает организм Омега-3 и витаминами, но и стимулирует работу желчного пузыря, предотвращая образование камней.

"Если столовая ложка — много, начните с чайной. Главное — делать это регулярно", — поясняет Тараско.

Чем заменить кофе

Вместо привычной чашки кофе утром лучше выбрать какао или латте с куркумой. Первый богат магнием, второй — помогает пищеварению и может способствовать снижению веса.

А чтобы усилить эффект:

  • Добавьте в кашу горсть семян или орехов — это клетчатка и польза для микробиома.
  • Подавайте к завтраку овощную нарезку.
  • Выпейте стакан теплой воды натощак — он работает мягче, чем масло, но тоже эффективно.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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