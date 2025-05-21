Тихий рефлекс, который делает нас живыми, но только если не мешать ему работать

2:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие даже не замечают, как часто они вздыхают. А зря — вздохи играют важную роль в работе организма. Это не просто реакция на стресс или усталость. Это ещё и биологический механизм, который помогает нашим лёгким и нервной системе работать правильно.

Фото: commons.wikimedia.org by Franck Seguin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мужчина сидит на дне бассейна

Что такое вздох и зачем он нужен

С физиологической точки зрения вздох — это глубокий вдох, за которым следует ещё один, а затем длительный выдох. Это не прихоть, а автоматическая функция. В среднем человек делает такой вздох раз в пять минут, то есть примерно 12 раз в час - и почти никогда этого не замечает.

В лёгких есть крошечные структуры — альвеолы. Они отвечают за то, чтобы кислород из воздуха попадал в кровь. При обычном поверхностном дыхании часть альвеол может сжиматься и переставать работать. Это снижает эффективность дыхания и ухудшает насыщение организма кислородом.

Вздох "перезапускает” дыхание. Он расправляет альвеолы и восстанавливает нормальный объём лёгких. Это помогает организму получать больше кислорода и лучше справляться с нагрузкой.

Как мозг управляет этим процессом

Вздохи происходят автоматически. Учёные из США обнаружили, что за это отвечает специальная группа нейронов в головном мозге. Одни нейроны посылают сигналы, другие — их принимают и запускают вздох.

Когда учёные блокировали этот участок у лабораторных мышей, животные переставали вздыхать, но их обычное дыхание оставалось. Это подтверждает: вздох — отдельный и важный рефлекс, необходимый для поддержания здоровья лёгких.

Вздох как реакция на эмоции

Есть и эмоциональные вздохи - от раздражения, усталости или облегчения. Ученые пока не уверены, управляются ли они теми же механизмами, что и физиологические. Но предполагается, что эмоциональный вздох — это реакция на перегрузку нервной системы, некий "сброс напряжения". Он может снизить уровень тревоги и восстановить внутренний баланс.

Что стоит запомнить

Вздох — это не признак слабости или скуки , а важная часть здорового дыхания.

Он помогает поддерживать лёгкие в рабочем состоянии и снижать стресс .

Не стоит сдерживать вздохи — организм сам знает, когда они нужны.

Три дополнительных факта:

У младенцев первый глубокий вдох активирует лёгкие после рождения. У людей с тревожными расстройствами вздохи могут участиться как часть реакции на стресс. Вздох — один из немногих дыхательных рефлексов, который связан и с физическим, и с эмоциональным состоянием.

Уточнения

Физиоло́гия (от др.-греч. φύσις - природа и λόγος - слово) — наука о функционировании живого организма в целом и его составных частей (систем, органов, тканей, клеток), а также о взаимодействии организма с окружающей средой и об изменениях функционирования организма в процессе онтогенеза и под влиянием внешних факторов.

