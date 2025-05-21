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Ты точно чувствуешь это каждый день — но не знаешь, что это смертельно опасно

2:49
Здоровье

Вы можете чувствовать себя отлично — пока однажды не окажетесь в больнице с инсультом или инфарктом. Артериальная гипертония часто никак себя не проявляет, но в то же время остаётся одним из главных причин преждевременной смерти в мире. В США, например, почти половина взрослого населения живёт с повышенным давлением — и не знает об этом.

Артериальное давление
Фото: U.S. Air Force Staff Sgt. by Jeanette Copeland, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Артериальное давление

Но есть симптомы, которые нельзя игнорировать.

1. Частые головные боли

Просыпаетесь с тяжёлой головой? Не спешите списывать это на недосып или кофе. Утренняя, пульсирующая боль, которая не проходит после обычных таблеток, может быть сигналом: в сосудах мозга повышено давление.

2. Головокружение

Если вам часто становится не по себе при вставании, кружится голова без причины или появляется ощущение шаткости — это может быть связано с нарушением кровообращения. Высокое давление мешает нормальной подаче кислорода в мозг и другие органы.

3. Проблемы со зрением

Размытое, двойное зрение или внезапная потеря остроты зрения - не всегда дело в глазах. При высоком давлении может развиться гипертоническая ретинопатия - поражение сосудов сетчатки. В запущенных случаях возможна необратимая слепота.

4. Одышка без нагрузки

Если вы запыхались, просто поднявшись по лестнице или даже в состоянии покоя — обратите внимание. Давление может перегружать сердце, и оно начинает хуже справляться, вызывая накопление жидкости в лёгких.

5. Дискомфорт в груди

Тяжесть или сдавливание в груди, особенно в состоянии покоя, — тревожный симптом. Давление изматывает сердце, увеличивая риск стенокардии или инфаркта. Если к боли добавляются холодный пот, тошнота или отдающая боль в руку, незамедлительно вызывайте скорую помощь.

6. Что делать, если вы узнали себя

Проверить давление можно в любой аптеке или у терапевта. Если оно стабильно выше нормы, врач подберёт схему лечения. Но кроме лекарств, многое зависит от вас:

  • ограничьте соль в рационе

  • занимайтесь физической активностью

  • следите за весом

  • бросьте курить

  • контролируйте уровень стресса

3 интересных факта:

  • Самая высокая зарегистрированная гипертония у человека — 370/360 мм рт. ст., но он выжил.

  • Гипертония может не проявляться годами, пока не ударит по самому слабому месту: мозгу, сердцу или почкам.

  • Даже 10 минут прогулки в день снижают давление и риск осложнений на 15%.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ "над, выше" + τόνος "натяжение; тон") — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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