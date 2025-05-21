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"Безобидные" ритуалы, которые ускоряют рак: вы точно это делаете каждый день

3:12
Здоровье

Можно ли спровоцировать рак всего лишь двумя привычками, которые кажутся безобидными? Исследование из Китая, опубликованное в 2018 году и процитированное The Washington Post, утверждает: одновременное потребление горячего чая и алкоголя может увеличить риск развития рака пищевода в пять раз.

Мясо на гриле
Фото: commons.wikimedia.org by 김태경, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мясо на гриле

Почему это так опасно

Согласно исследованию, риск резко возрастает, если вы пьёте чай с температурой выше 60 °C и хотя бы один алкогольный напиток в день. Даже если ограничиться только горячим чаем, без алкоголя, опасность всё равно остаётся: риск рака удваивается.

"Считается, что горячие напитки (выше 60 °C) повреждают клетки пищевода, особенно если пить их регулярно в течение многих лет. Разумно избегать частого употребления очень горячих напитков. Но ещё важнее — отказаться от курения и минимизировать потребление алкоголя.", — объясняет доктор Миккаэль Секерес, заведующий отделением гематологии в Sylvester Comprehensive Cancer Center (США).

Рак — главный враг

Сегодня рак занимает первое место среди причин преждевременной смертности во Франции, обгоняя даже сердечно-сосудистые заболевания. По данным Национального института рака (INCa), в 2023 году во Франции зарегистрировано 433 136 новых случаев онкологических заболеваний — и это число продолжает расти уже более 30 лет.

Кроме наследственности, немалую роль в развитии рака играют и повседневные привычки: курение, отсутствие физической активности, алкоголь, питание и даже косметика.

Ещё 4 малозаметных, но опасных фактора

Доктор Секерес также выделяет ряд других факторов, на которые мы редко обращаем внимание, но которые могут повышать риск рака:

  1. Татуировки. Исследование из Швеции указывает на связь между тату и развитием лимфомы.

  2. Кальян. Вреднее сигарет — время воздействия дыма больше, а концентрация веществ выше.

  3. Химия для волос. Краски и выпрямляющие средства часто содержат формальдегид и фталаты — вещества, повышающие риск гинекологических опухолей.

  4. Мясо с гриля. При жарке на открытом огне образуются канцерогенные соединения.

Что можно сделать уже сейчас

  • Дайте чаю остыть перед тем как пить.

  • Ограничьте употребление алкоголя и полностью исключите курение.

  • С осторожностью относитесь к выбору косметических средств.

  • Замените шашлыки и гриль на более щадящие способы готовки.

3 интересных факта по теме:

  • Всемирная организация здравоохранения относит напитки горячее 65 °C к вероятным канцерогенам.

  • Женщины, регулярно использующие краски для волос, сталкиваются с повышенным риском рака молочной железы.

  • Кальянная сессия может заменить по объёму дыма выкуривание более 100 сигарет.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος - тяжесть, груз, и λόγος - учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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