Один утренний ритуал портит тебе день — и ты даже не подозреваешь какой

Многие начинают день с просмотра сообщений, новостей или соцсетей. Но врачи предупреждают: это может серьёзно испортить ваше самочувствие на весь день.
Испанский врач Амара Аладель объяснила, что использование смартфона в первые минуты после пробуждения резко стимулирует нервную систему. Синий свет экрана и резкий выброс дофамина приводят к повышению уровня кортизола - гормона стресса. Это может вызвать:
Врач рекомендует воздержаться от использования гаджетов хотя бы 30 минут после пробуждения. Это поможет:
Попробуйте заменить утреннюю проверку телефона на:
Утренняя тишина и отсутствие информационного шума могут стать настоящей перезагрузкой для нервной системы, сообщает "Царьград".
Га́джет (англ. gadget — приспособление, переносное устройство, также может называться — девайс) — небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни.
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