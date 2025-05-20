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Один утренний ритуал портит тебе день — и ты даже не подозреваешь какой

1:15
Здоровье

Многие начинают день с просмотра сообщений, новостей или соцсетей. Но врачи предупреждают: это может серьёзно испортить ваше самочувствие на весь день.

Почему нельзя сразу брать в руки телефон

Испанский врач Амара Аладель объяснила, что использование смартфона в первые минуты после пробуждения резко стимулирует нервную систему. Синий свет экрана и резкий выброс дофамина приводят к повышению уровня кортизола - гормона стресса. Это может вызвать:

  • Тревожность.
  • Упадок сил.
  • Снижение концентрации.
  • Рассеянность и раздражительность.

Что делать

Врач рекомендует воздержаться от использования гаджетов хотя бы 30 минут после пробуждения. Это поможет:

  • Сохранить спокойный уровень гормонов.
  • Начать день осознанно.
  • Улучшить настроение и работоспособность.

Альтернатива

Попробуйте заменить утреннюю проверку телефона на:

  • Короткую прогулку.
  • Растяжку или дыхательные упражнения.
  • Завтрак без экрана.

Утренняя тишина и отсутствие информационного шума могут стать настоящей перезагрузкой для нервной системы, сообщает "Царьград".

Уточнения

Га́джет (англ. gadget — приспособление, переносное устройство, также может называться — девайс) — небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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