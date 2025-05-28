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Вкусно, но опасно: что на тарелке провоцирует гастрит

1:21
Здоровье

Когда болит желудок, еда должна помогать, а не вредить. Гастроэнтеролог Эльвира Белева рассказала, какие продукты лучше исключить, чтобы не провоцировать обострение гастрита.

A small cup of coffee
Фото: commons.wikimedia.org by Julius Schorzman, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
A small cup of coffee

Какие продукты вредны при гастрите: список от гастроэнтеролога

  • В первую очередь — острое. Перец, хрен и другие агрессивные приправы раздражают слизистую желудка и усиливают воспаление. Даже в малых количествах они могут вызвать резкое ухудшение состояния.

  • На втором месте — алкоголь. Он нарушает защитные функции желудка и ускоряет переход гастрита в хроническую форму. Если есть диагноз — лучше исключить полностью.

  • Дальше — кофе, крепкий чай и другие напитки с кофеином. Они стимулируют выработку желудочной кислоты, а значит, повышают риск боли, изжоги и тяжести.

  • Также стоит избегать жирной пищи и большого количества молочных продуктов. Они замедляют пищеварение и усиливают дискомфорт.

  • И, конечно, газировка. Газы вызывают вздутие, а сахар и добавки в составе негативно влияют на пищеварение и общее состояние желудка.

Если вы хотите почувствовать облегчение — начните с пересмотра рациона. Это проще, чем кажется.

Уточнения

Гастри́т — воспалительные и дистрофические изменения слизистой оболочки желудка, возникшие по различным причинам.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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