Вкусно, но опасно: что на тарелке провоцирует гастрит

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда болит желудок, еда должна помогать, а не вредить. Гастроэнтеролог Эльвира Белева рассказала, какие продукты лучше исключить, чтобы не провоцировать обострение гастрита.

Фото: commons.wikimedia.org by Julius Schorzman, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ A small cup of coffee

Какие продукты вредны при гастрите: список от гастроэнтеролога

В первую очередь — острое. Перец, хрен и другие агрессивные приправы раздражают слизистую желудка и усиливают воспаление. Даже в малых количествах они могут вызвать резкое ухудшение состояния.

Перец, хрен и другие агрессивные приправы раздражают слизистую желудка и усиливают воспаление. Даже в малых количествах они могут вызвать резкое ухудшение состояния. На втором месте — алкоголь. Он нарушает защитные функции желудка и ускоряет переход гастрита в хроническую форму. Если есть диагноз — лучше исключить полностью.

Он нарушает защитные функции желудка и ускоряет переход гастрита в хроническую форму. Если есть диагноз — лучше исключить полностью. Дальше — кофе, крепкий чай и другие напитки с кофеином. Они стимулируют выработку желудочной кислоты, а значит, повышают риск боли, изжоги и тяжести.

Они стимулируют выработку желудочной кислоты, а значит, повышают риск боли, изжоги и тяжести. Также стоит избегать жирной пищи и большого количества молочных продуктов. Они замедляют пищеварение и усиливают дискомфорт.

Они замедляют пищеварение и усиливают дискомфорт. И, конечно, газировка. Газы вызывают вздутие, а сахар и добавки в составе негативно влияют на пищеварение и общее состояние желудка.

Если вы хотите почувствовать облегчение — начните с пересмотра рациона. Это проще, чем кажется.

Уточнения

Гастри́т — воспалительные и дистрофические изменения слизистой оболочки желудка, возникшие по различным причинам.



