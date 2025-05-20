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Гипертония — не судьба: реальные способы взять давление под контроль

2:04
Здоровье

Высокое давление — это не приговор, но и не простуда, которая проходит сама. Гипертонию называют "тихим убийцей": симптомы могут долго не проявляться, а последствия — серьёзные. Так можно ли избавиться от неё навсегда или она останется с человеком на всю жизнь? Доктор Джеральд Кежек, медицинский директор Doctissimo, даёт прямой и аргументированный ответ.

Тонометр
Фото: commons.wikimedia.org by Albarubescens, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тонометр

Это хроническое, но не приговор

Доктор Кежек настаивает: гипертония — это хроническое заболевание, но его можно контролировать. В некоторых случаях, особенно если проблему удалось обнаружить на стадии предгипертонии, давление можно стабилизировать без медикаментов. Всё зависит от причины, стадии и образа жизни пациента.

Что считается "немного повышенным"

Если ваше давление колеблется в пределах 130-139 на 85-89 мм рт. ст., это уже предгипертония. И именно здесь открывается окно возможностей: изменения в образе жизни способны развернуть ситуацию вспять.

Что помогает вернуть давление к норме:

  • Сокращение соли и упор на овощи и фрукты — например, в рамках средиземноморской или DASH-диеты

  • Физическая активность по 30 минут в день — даже быстрая ходьба уже в счёт

  • Умеренное похудение — минус 5-10% от массы тела значительно снижает давление

  • Сон и стресс под контролем — дыхательные практики, йога, медитация и лечение апноэ

  • Отказ от курения и ограничение алкоголя

А если давление нормализовалось

Хорошая новость — можно жить без таблеток, если следовать рекомендациям. Плохая — расслабляться нельзя. Даже если показатели пришли в норму, нужно продолжать соблюдать режим и периодически проверять давление. Ведь гипертония — не гость, который уходит навсегда, а сосед, который утих только при условии вашего внимания.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ «над, выше» + τόνος «натяжение; тон») — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Мельников Александр
Владеет более чем 20-летним опытом комплексного лечения артериальной гипертензии, гиперлипидемий, метаболического синдрома, а также других заболеваний сердечно-сосудистой системы.
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