Высокое давление — это не приговор, но и не простуда, которая проходит сама. Гипертонию называют "тихим убийцей": симптомы могут долго не проявляться, а последствия — серьёзные. Так можно ли избавиться от неё навсегда или она останется с человеком на всю жизнь? Доктор Джеральд Кежек, медицинский директор Doctissimo, даёт прямой и аргументированный ответ.
Доктор Кежек настаивает: гипертония — это хроническое заболевание, но его можно контролировать. В некоторых случаях, особенно если проблему удалось обнаружить на стадии предгипертонии, давление можно стабилизировать без медикаментов. Всё зависит от причины, стадии и образа жизни пациента.
Если ваше давление колеблется в пределах 130-139 на 85-89 мм рт. ст., это уже предгипертония. И именно здесь открывается окно возможностей: изменения в образе жизни способны развернуть ситуацию вспять.
Сокращение соли и упор на овощи и фрукты — например, в рамках средиземноморской или DASH-диеты
Физическая активность по 30 минут в день — даже быстрая ходьба уже в счёт
Умеренное похудение — минус 5-10% от массы тела значительно снижает давление
Сон и стресс под контролем — дыхательные практики, йога, медитация и лечение апноэ
Отказ от курения и ограничение алкоголя
Хорошая новость — можно жить без таблеток, если следовать рекомендациям. Плохая — расслабляться нельзя. Даже если показатели пришли в норму, нужно продолжать соблюдать режим и периодически проверять давление. Ведь гипертония — не гость, который уходит навсегда, а сосед, который утих только при условии вашего внимания.
Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ «над, выше» + τόνος «натяжение; тон») — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.
О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.