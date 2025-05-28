Улыбка может исчезнуть — если продолжить использовать это средство

Многие до сих пор считают соду "домашним отбеливателем" для зубов. Но стоматолог Ольга Гусева предупреждает: эта привычка может нанести больше вреда, чем пользы.
Сода — это щёлочь. Она действительно удаляет налёт, но заодно раздражает слизистую и может оставить микроповреждения на эмали. При регулярном применении это приводит к чувствительности и даже к ожогам ротовой полости.
Если вы заметили реакцию на обычную зубную пасту — зуд, жжение, высыпания, — это может быть аллергия. В таком случае важно подбирать пасту особенно тщательно.
На что смотреть:
Зубы — не место для экспериментов. Лучше один раз подобрать правильное средство, чем потом бороться с последствиями.
Зубная эмаль — внешняя защитная оболочка коронковой части зубов человека.
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