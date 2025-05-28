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Улыбка может исчезнуть — если продолжить использовать это средство

1:03
Здоровье

Многие до сих пор считают соду "домашним отбеливателем" для зубов. Но стоматолог Ольга Гусева предупреждает: эта привычка может нанести больше вреда, чем пользы.

Губы
Фото: flickr.com by MouthGuy2013, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Губы

Можно ли чистить зубы содой: честный ответ стоматолога

Сода — это щёлочь. Она действительно удаляет налёт, но заодно раздражает слизистую и может оставить микроповреждения на эмали. При регулярном применении это приводит к чувствительности и даже к ожогам ротовой полости.

Если вы заметили реакцию на обычную зубную пасту — зуд, жжение, высыпания, — это может быть аллергия. В таком случае важно подбирать пасту особенно тщательно.

На что смотреть:

  • отметки "без SLS", "без ароматизаторов", "гипоаллергенно";

  • наличие фтора;

  • аптечные пасты от надёжных производителей;

  • консультация с врачом, особенно если реакция сохраняется.

Зубы — не место для экспериментов. Лучше один раз подобрать правильное средство, чем потом бороться с последствиями.

Уточнения

Зубная эмаль — внешняя защитная оболочка коронковой части зубов человека.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Фомина Анастасия
Заведующая стоматологическим отделением на Таганке
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