Улыбка может исчезнуть — если продолжить использовать это средство

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие до сих пор считают соду "домашним отбеливателем" для зубов. Но стоматолог Ольга Гусева предупреждает: эта привычка может нанести больше вреда, чем пользы.

Фото: flickr.com by MouthGuy2013, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Губы

Можно ли чистить зубы содой: честный ответ стоматолога

Сода — это щёлочь. Она действительно удаляет налёт, но заодно раздражает слизистую и может оставить микроповреждения на эмали. При регулярном применении это приводит к чувствительности и даже к ожогам ротовой полости.

Если вы заметили реакцию на обычную зубную пасту — зуд, жжение, высыпания, — это может быть аллергия. В таком случае важно подбирать пасту особенно тщательно.

На что смотреть:

отметки "без SLS", "без ароматизаторов", "гипоаллергенно";

наличие фтора;

аптечные пасты от надёжных производителей;

консультация с врачом, особенно если реакция сохраняется.

Зубы — не место для экспериментов. Лучше один раз подобрать правильное средство, чем потом бороться с последствиями.

Уточнения

Зубная эмаль — внешняя защитная оболочка коронковой части зубов человека.



