Что кладёте на тарелку — то и будет в голове: топ продуктов для ясности ума

После 60 лет многое меняется: организм замедляется, уровень энергии падает, а заболевания дают о себе знать чаще. Питание становится не просто частью повседневности, а настоящим инструментом поддержания здоровья и ясности ума. Что же стоит положить в тарелку, а что — исключить?

Фото: flickr.com by epSos.de, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Продукты, содержащие питательные вещества

Что стоит исключить

1. Рафинированные углеводы

Булочки, белый хлеб и сладости повышают уровень сахара в крови, но не дают организму ни витаминов, ни клетчатки. Резкий скачок — и такое же резкое падение сил.

2. Красное мясо

Раз в неделю — пожалуйста. Но чаще не стоит: избыток повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и плохо влияет на сосуды. Лучше заменить его птицей, рыбой или бобовыми.

3. Сырые продукты

Суши, мягкие сыры, недоваренные яйца — потенциальные носители микробов. С возрастом иммунитет слабеет, а риск пищевого отравления возрастает.

4. Готовые замороженные блюда

В них много соли и консервантов. Почки и давление этого точно не оценят. Употребление таких продуктов лучше сократить до минимума.

5. Алкоголь

Даже умеренные дозы могут нарушать сон, усиливать забывчивость и повышать давление. А также — взаимодействовать с лекарствами.

Что стоит добавить в рацион

1. Листовая зелень

Шпинат, капуста, мангольд — богаты кальцием и витаминами, которые поддерживают кости и иммунитет. Особенно важны витамин К и антиоксиданты.

2. Орехи

Грецкие, миндаль, фундук содержат омега-3 и витамин Е. Полезны для сердца и мозга, защищают от когнитивного спада.

3. Бобовые

Чечевица, фасоль, нут — источник растительного белка и железа. Помогают работе кишечника, насыщают и поддерживают силы.

4. Авокадо

Жиры из авокадо — "хорошие". Они улучшают работу мозга и поддерживают физическую активность. Плюс — насыщают и заменяют вредные перекусы.

5. Красные ягоды и фрукты

Клубника, черника, малина и виноград — сильные антиоксиданты. Защищают память, улучшают сосудистое здоровье и борются с воспалением.

Уточнения

Пи́ща (еда́) — то, что едят, чем питаются; любое вещество, пригодное для еды и питья живым организмам для пополнения запасов энергии и необходимых составляющих для нормального течения химических реакций обмена веществ: белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и микроэлементов.



