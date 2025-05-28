Многозадачность кажется продуктивной — пока не начнутся проблемы с мозгом

Кажется, что делать несколько дел одновременно — это круто и эффективно. Но на деле мозг за такой режим платит усталостью, тревожностью и потерей концентрации.
Терапевт Замира Омарова предупреждает: постоянное переключение между задачами увеличивает тревожность, снижает эмоциональный интеллект и даже может повлиять на уровень IQ. Всё из-за того, что мозг одновременно вырабатывает дофамин и кортизол - гормоны удовольствия и стресса. Это создаёт внутренний конфликт, который организм воспринимает как перегрузку.
Чтобы справиться с многозадачностью, мозгу нужно больше "топлива": кислорода и глюкозы. В итоге — хроническая усталость, ощущение "перегрева" и снижение продуктивности.
А главное — эффективность иллюзорна. Выполнение задач в режиме рассеянного внимания занимает на 40 % больше времени, а количество ошибок при этом возрастает.
Если вы хотите делать больше — начните с простого: делайте одно.
Стресс - совокупность неспецифических адаптационных реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров, нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма.
Оконные кондиционеры возвращаются в моду! Узнайте, почему они более удобные и экономичные, чем сплит-системы. Экономьте деньги и силы.