Многозадачность кажется продуктивной — пока не начнутся проблемы с мозгом

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кажется, что делать несколько дел одновременно — это круто и эффективно. Но на деле мозг за такой режим платит усталостью, тревожностью и потерей концентрации.

Фото: flickr.com by CIPHR Connect, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ У человека болит шея во время работы

Почему многозадачность вредит мозгу: объяснение врача

Терапевт Замира Омарова предупреждает: постоянное переключение между задачами увеличивает тревожность, снижает эмоциональный интеллект и даже может повлиять на уровень IQ. Всё из-за того, что мозг одновременно вырабатывает дофамин и кортизол - гормоны удовольствия и стресса. Это создаёт внутренний конфликт, который организм воспринимает как перегрузку.

Чтобы справиться с многозадачностью, мозгу нужно больше "топлива": кислорода и глюкозы. В итоге — хроническая усталость, ощущение "перегрева" и снижение продуктивности.

А главное — эффективность иллюзорна. Выполнение задач в режиме рассеянного внимания занимает на 40 % больше времени, а количество ошибок при этом возрастает.

Если вы хотите делать больше — начните с простого: делайте одно.

Уточнения

Стресс - совокупность неспецифических адаптационных реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров, нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма.

