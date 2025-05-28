Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Раздавленные колонны и брошенные рубежи: как Центр выдавливает врага с Донбасса
Цены рухнут уже с июня: продукты, техника и квартиры станут ощутимо дешевле
Крыша над Киевом рухнула: армия России уничтожает военную промышленность Украины
Последнее евро для Украины: Европа приготовила для Киева кровавый сюрприз
Кровавая бойня в Иркутской области: подросток зарезал сверстников на празднике
Тревел-блогер ошеломлён: как русский язык изменил азиатские курорты
Беня — мой пассажир: Екатерина Волкова придумала необычный способ борьбы со скукой за рулём
Неизвестный герой Новосибирска: как советский лейтенант стал национальным героем Северной Кореи.
Производители меняют стратегию: что будет с ценами на картофель этим летом?

Питание, которое расслабляет сосуды: эффект доказан

1:15
Здоровье

Иногда забота о здоровье начинается с простых вещей — например, с чашки чая. Британские учёные выяснили: определённые продукты, если употреблять их регулярно, действительно помогают снижать артериальное давление.

продукты
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
продукты

Чай, шоколад и яблоки: какие продукты помогают снижать давление

Речь идёт о чае, горьком шоколаде, винограде, яблоках и некоторых ягодах. Все они богаты флаван-3-олами - природными соединениями, которые благотворно влияют на сосуды. Исследования показали, что особенно сильный эффект наблюдается у людей с повышенным давлением. В некоторых случаях влияние этих веществ сопоставимо с действием лекарств.

Кроме того, флаван-3-олы улучшают работу эндотелия — внутренней оболочки сосудов. Даже если давление остаётся стабильным, общее состояние сердечно-сосудистой системы становится заметно лучше.

Важно помнить: никакие продукты не заменят полноценное лечение при серьёзной гипертензии. Но как дополнение к терапии или в целях профилактики — включение этих продуктов в рацион вполне оправдано.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я - синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Николаев Николай
Успешное лечение всех форм невынашивания и бесплодия
Сейчас читают
Бизнес-класс по цене эконома — всё решает одна просьба на регистрации
Туризм
Бизнес-класс по цене эконома — всё решает одна просьба на регистрации Аудио 
Как встреча дельфина с малой косаткой породила морское чудо: история уникального скрещивания
Домашние животные
Как встреча дельфина с малой косаткой породила морское чудо: история уникального скрещивания Аудио 
Груз 200: обстрел Одессы поставил крест на поставках западного вооружения
Военные новости
Груз 200: обстрел Одессы поставил крест на поставках западного вооружения Аудио 
Популярное
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд

Оконные кондиционеры возвращаются в моду! Узнайте, почему они более удобные и экономичные, чем сплит-системы. Экономьте деньги и силы.

Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Из-подо льда Антарктиды всплыла древняя крепость: мерзлота не смогла её удержать
Когда кошка уходит навсегда: что в её поведение говорит о последнем прощании
Об этом не заикайся: Зеленский летит в Германию, но Таурусов не привезёт Дмитрий Плотников Победа на горизонте. Озвучим промежуточные итоги СВО Виктор Пахомов Звезда сериала Угрюм-река Юрий Миронцев: Сейчас самая главная задача - не дать своих в обиду Анжела Якубовская
Как встреча дельфина с малой косаткой породила морское чудо: история уникального скрещивания
Роскошь, в которой нет смысла: что в машине бесполезно, но стоит дорого
В Китае рассказали, как Россия устроила США неприятности с госдолгом
В Китае рассказали, как Россия устроила США неприятности с госдолгом
Последние материалы
Цены рухнут уже с июня: продукты, техника и квартиры станут ощутимо дешевле
Крыша над Киевом рухнула: армия России уничтожает военную промышленность Украины
Последнее евро для Украины: Европа приготовила для Киева кровавый сюрприз
Кровавая бойня в Иркутской области: подросток зарезал сверстников на празднике
Бальзак и чужестранка: любовь за полгода до смерти
Тревел-блогер ошеломлён: как русский язык изменил азиатские курорты
Беня — мой пассажир: Екатерина Волкова придумала необычный способ борьбы со скукой за рулём
Об этом не заикайся: Зеленский летит в Германию, но Таурусов не привезёт
Неизвестный герой Новосибирска: как советский лейтенант стал национальным героем Северной Кореи.
Производители меняют стратегию: что будет с ценами на картофель этим летом?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.