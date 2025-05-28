Питание, которое расслабляет сосуды: эффект доказан

Иногда забота о здоровье начинается с простых вещей — например, с чашки чая. Британские учёные выяснили: определённые продукты, если употреблять их регулярно, действительно помогают снижать артериальное давление.
Речь идёт о чае, горьком шоколаде, винограде, яблоках и некоторых ягодах. Все они богаты флаван-3-олами - природными соединениями, которые благотворно влияют на сосуды. Исследования показали, что особенно сильный эффект наблюдается у людей с повышенным давлением. В некоторых случаях влияние этих веществ сопоставимо с действием лекарств.
Кроме того, флаван-3-олы улучшают работу эндотелия — внутренней оболочки сосудов. Даже если давление остаётся стабильным, общее состояние сердечно-сосудистой системы становится заметно лучше.
Важно помнить: никакие продукты не заменят полноценное лечение при серьёзной гипертензии. Но как дополнение к терапии или в целях профилактики — включение этих продуктов в рацион вполне оправдано.
Артериа́льная гипертензи́я - синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.
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