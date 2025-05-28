Когда слабость не проходит — важно знать одну возможную причину

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хроническая усталость, которая не проходит неделями и даже месяцами, — это не всегда результат переутомления или стресса. Как показало новое исследование датских учёных, причиной может стать микроинсульт, который вы даже не заметили.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уставшая женщина

Почему вы постоянно ощущаете усталость: причина может быть в микроинсульте

Транзиторная ишемическая атака (ТИА) обычно проявляется внезапной слабостью, неясной речью или изменением мимики, но эти симптомы проходят в течение суток. И всё же последствия могут затянуться. У 61 % пациентов, перенёсших ТИА, сильная усталость сохранялась даже через две недели. А у 54 % — не отпускала даже спустя год.

Больше всего рискуют те, кто уже сталкивался с тревожностью или депрессией — у них вероятность затяжной усталости после микроинсульта была вдвое выше.

Интересно, что сканирование мозга не выявило прямой связи между тромбами и уровнем усталости. Это значит, что утомление после ТИА может быть результатом сложных процессов в нервной системе, а не просто последствием физического повреждения.

Уточнения

Головно́й мозг - главный орган центральной нервной системы подавляющего большинства хордовых, её головной конец.

