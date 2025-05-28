Когда слабость не проходит — важно знать одну возможную причину

Хроническая усталость, которая не проходит неделями и даже месяцами, — это не всегда результат переутомления или стресса. Как показало новое исследование датских учёных, причиной может стать микроинсульт, который вы даже не заметили.
Транзиторная ишемическая атака (ТИА) обычно проявляется внезапной слабостью, неясной речью или изменением мимики, но эти симптомы проходят в течение суток. И всё же последствия могут затянуться. У 61 % пациентов, перенёсших ТИА, сильная усталость сохранялась даже через две недели. А у 54 % — не отпускала даже спустя год.
Больше всего рискуют те, кто уже сталкивался с тревожностью или депрессией — у них вероятность затяжной усталости после микроинсульта была вдвое выше.
Интересно, что сканирование мозга не выявило прямой связи между тромбами и уровнем усталости. Это значит, что утомление после ТИА может быть результатом сложных процессов в нервной системе, а не просто последствием физического повреждения.
Головно́й мозг - главный орган центральной нервной системы подавляющего большинства хордовых, её головной конец.
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