Секрет счастливых пар оказался неожиданно простым

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Интимная близость - не роскошь, а важная часть гармоничных отношений. Психолог Елизавета Куликова ссылается на исследование немецких учёных, в котором приняли участие более двух тысяч пар, живущих вместе около десяти лет.

Фото: unsplash.com by Paul Garcia, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Мужчина и женщина держатся за руки

Сколько секса нужно для счастливых отношений: ответ психолога

Результат оказался на удивление простым: 86 % самых счастливых пар занимались сексом раз в неделю. У них было меньше ссор, больше открытости и общее ощущение комфорта.

А вот те, кто отмечал близость реже двух-трёх раз в месяц (таких оказалось 3,6 %), чаще сталкивались с напряжением и накопленными обидами.

Психолог подчёркивает: регулярная физическая близость усиливает эмоциональную связь и помогает справляться со стрессом. Поэтому забывать об этом аспекте отношений точно не стоит — даже в рутине повседневности.

Уточнения

Психоло́гия — гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.



