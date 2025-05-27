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Секрет счастливых пар оказался неожиданно простым

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Здоровье

Интимная близость - не роскошь, а важная часть гармоничных отношений. Психолог Елизавета Куликова ссылается на исследование немецких учёных, в котором приняли участие более двух тысяч пар, живущих вместе около десяти лет.

Мужчина и женщина держатся за руки
Фото: unsplash.com by Paul Garcia, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Мужчина и женщина держатся за руки

Сколько секса нужно для счастливых отношений: ответ психолога

Результат оказался на удивление простым: 86 % самых счастливых пар занимались сексом раз в неделю. У них было меньше ссор, больше открытости и общее ощущение комфорта.

А вот те, кто отмечал близость реже двух-трёх раз в месяц (таких оказалось 3,6 %), чаще сталкивались с напряжением и накопленными обидами.

Психолог подчёркивает: регулярная физическая близость усиливает эмоциональную связь и помогает справляться со стрессом. Поэтому забывать об этом аспекте отношений точно не стоит — даже в рутине повседневности.

Уточнения

Психоло́гия — гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Аракелова Светлана
Проводит лечение широкого спектра желудочно-кишечных заболеваний, таких как язвенная болезнь желудка и 12-типерстной кишки, холецистит, панкреатит, дисбактериоз кишечника, спастический колит, гастрит, эзофагит, метеоризм, запор
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