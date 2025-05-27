Секрет счастливых пар оказался неожиданно простым

Интимная близость - не роскошь, а важная часть гармоничных отношений. Психолог Елизавета Куликова ссылается на исследование немецких учёных, в котором приняли участие более двух тысяч пар, живущих вместе около десяти лет.
Результат оказался на удивление простым: 86 % самых счастливых пар занимались сексом раз в неделю. У них было меньше ссор, больше открытости и общее ощущение комфорта.
А вот те, кто отмечал близость реже двух-трёх раз в месяц (таких оказалось 3,6 %), чаще сталкивались с напряжением и накопленными обидами.
Психолог подчёркивает: регулярная физическая близость усиливает эмоциональную связь и помогает справляться со стрессом. Поэтому забывать об этом аспекте отношений точно не стоит — даже в рутине повседневности.
Психоло́гия — гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.
Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.