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Секреты ранней диагностики болезни Альцгеймера: 5 симптомов, которые нельзя игнорировать

2:04
Здоровье

По данным Росстата, к 2046 году доля пожилых людей в России достигнет 27% населения. Увеличение продолжительности жизни приводит к росту числа случаев болезни Альцгеймера. Как распознать болезнь на ранних стадиях и какие методы лечения эффективны, рассказал Константин Махинов, невролог Европейского медицинского центра (ЕМС).

старик, пациент страдающий слабоумием
Фото: Wikimedia Commons by geralt, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
старик, пациент страдающий слабоумием

Главный признак болезни Альцгеймера — когнитивные нарушения, особенно проблемы с памятью. Сначала утрачивается память на недавние события, а затем процесс распространяется на более ранние воспоминания. При этом навыки и знания, полученные в начале жизни, сохраняются дольше. Пациент может забывать разговоры, терять вещи, повторять вопросы и испытывать трудности с подбором слов. Определить болезнь может только специалист, пишет Газета.Ru.

Для диагностики используются когнитивные тесты, а также лабораторные и инструментальные методы. Лабораторные исследования включают анализ маркеров нейродегенерации в спинномозговой жидкости, который проводится в нескольких клиниках России. Инструментальные методы — ПЭТ-сканирование и МРТ, но МРТ менее чувствительна на ранних стадиях.

Хотя полностью остановить болезнь невозможно, современные методы лечения позволяют замедлить её прогрессирование. Стандартная терапия включает антихолинэстеразные препараты и мемантин, а также когнитивную реабилитацию.

"В настоящее время разработаны препараты, способные значительно замедлять прогрессирование болезни Альцгеймера. Речь идет об амилоид-таргетной терапии, которая способна замедлять прогрессирование болезни Альцгеймера на 25-30% при использовании на ранних стадиях", — сказал Махинов.

В России эта терапия не зарегистрирована, но некоторые клиники могут применять её для отдельных пациентов, добавил врач.

Уточнения

Боле́знь Альцгеймера — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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