Секрет защиты от кариеса прямо у тебя под рукой — буквально

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Любите сладкое, но боитесь испортить зубы? Не обязательно отказываться от любимых угощений — достаточно соблюдать пару простых правил.

Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка улыбается

Как есть сладкое и не навредить зубам: советы, которые работают

Стоматолог Валерия Радько объясняет: главная угроза — не в самом сахаре, а в том, сколько времени он остаётся на эмали. Особенно вредны липкие сладости вроде карамели, ириса или мармелада. Они цепляются за зубы и долго остаются во рту, провоцируя кариес.

Чтобы снизить вред, не откладывайте уход за полостью рта. Почистить зубы сразу — идеальный вариант. Если такой возможности нет, просто прополоскайте рот водой или пожуйте жевательную резинку без сахара. Это поможет удалить остатки сладкого и запустить выработку слюны, которая нейтрализует вредные кислоты.

Отдельная история — брекеты. Сладости для них особенно коварны: сахар легко забивается между дугами и замками, и там создаётся идеальная среда для бактерий. Уход нужен особенно тщательный — с ёршиками, ирригатором и терпением.

Уточнения

Ка́риес - сложный, медленно текущий патологический процесс, протекающий в твёрдых тканях зуба и развивающийся в результате комплексного воздействия неблагоприятных внешних и внутренних факторов.

