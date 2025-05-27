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Меньше аллергий — если мама ела это во время беременности

1:08
Здоровье

Иногда полезное действительно вкусное. Новое исследование показало: регулярное употребление авокадо во время беременности может снизить вероятность развития пищевой аллергии у ребёнка.

Беременная женщина
Фото: flickr.com by Mohd Fazlin Mohd Effendy Ooi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Беременная женщина

Авокадо во время беременности: простой способ снизить риск аллергий у ребёнка

Финские учёные проанализировали данные почти 2300 матерей и их детей, родившихся с 2013 по 2022 год. Оказалось, что у малышей, чьи мамы ели авокадо во время беременности, аллергии возникали почти вдвое реже.

Если быть точными, пищевые аллергии диагностировали у 4,2 % детей, чьи матери не включали авокадо в рацион. Среди тех, кто ел этот фрукт, таких случаев было только 2,4 %. Разница — 44 %.

По словам исследователей, авокадо может оказывать положительное влияние на развитие иммунной системы ребёнка ещё до рождения. А значит, включать его в рацион — не просто модно, но и разумно.

Уточнения

Авока́до - вечнозелёное плодовое растение.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Николаев Николай
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