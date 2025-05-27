Меньше аллергий — если мама ела это во время беременности

Иногда полезное действительно вкусное. Новое исследование показало: регулярное употребление авокадо во время беременности может снизить вероятность развития пищевой аллергии у ребёнка.
Финские учёные проанализировали данные почти 2300 матерей и их детей, родившихся с 2013 по 2022 год. Оказалось, что у малышей, чьи мамы ели авокадо во время беременности, аллергии возникали почти вдвое реже.
Если быть точными, пищевые аллергии диагностировали у 4,2 % детей, чьи матери не включали авокадо в рацион. Среди тех, кто ел этот фрукт, таких случаев было только 2,4 %. Разница — 44 %.
По словам исследователей, авокадо может оказывать положительное влияние на развитие иммунной системы ребёнка ещё до рождения. А значит, включать его в рацион — не просто модно, но и разумно.
Авока́до - вечнозелёное плодовое растение.
Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.