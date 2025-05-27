Оказывается, мозг ночами строит планы — без твоего ведома

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сон — это не просто отдых для мозга. Как показало новое исследование японских учёных, именно во сне мозг подготавливает себя к тому, чтобы запоминать новое.

Фото: commons.wikimedia.org by Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier from USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пластиковый мозг

Как мозг готовится к запоминанию во сне: открытие японских учёных

Во время экспериментов на грызунах исследователи наблюдали за энграмными клетками — нейронами, которые хранят воспоминания. Но вместе с ними активировался другой тип — «будущие энграмные клетки». Пока они не привязаны к конкретной памяти, но уже во сне начинают взаимодействовать с активными нейронами.

Позже эти клетки участвуют в создании новых воспоминаний. Это означает, что мозг во сне не только обрабатывает прошлое, но и как бы расчищает путь для будущих событий.

Учёные подтвердили свою гипотезу в компьютерной модели гиппокампа: она показала, как во сне перестраиваются нейронные связи, создавая основу для последующего обучения.

Это открытие может изменить подход к образованию и помочь в лечении нарушений памяти — от деменции до посттравматических состояний.

Уточнения

Па́мять - обозначение комплекса познавательных способностей и высших психических функций, относящихся к накоплению, сохранению и воспроизведению знаний, умений и навыков.



