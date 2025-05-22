Подростки весят 150+ кг: почему детское ожирение стало неуправляемым и что с этим делать

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ожирение в XXI веке стало главной неинфекционной эпидемией, включая детей. Врачи обеспокоены тяжелыми формами, когда подростки весят более 150 кг. Кандидат медицинских наук Александр Неймарк объяснил, почему бороться с детским ожирением становится сложнее.

Фото: commons.wikimedia.org by Lorrie Graham/AusAID, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Толстые дети

Ожирение — хроническое заболевание, которое не проходит само и вызывает осложнения: сердечно-сосудистые болезни, диабет 2-го типа, проблемы с репродуктивной системой. Часто дети растут в семьях с избыточным весом, без режима и контроля за питанием, окруженные гаджетами и фастфудом. Низкая физическая активность усугубляет проблему, подчёркивает Газета.Ru.

"Изменился образ жизни. Дети проводят много времени с гаджетами, едят часто и бесконтрольно, причем в основном — простые углеводы. И все это на фоне низкой физической активности", — сказал Неймарк.

Корректировка веса подростков — сложная задача, требующая участия эндокринолога, психолога и диетолога, а также вовлеченности семьи. В тяжелых случаях эффективна бариатрическая операция, снижающая вес на 60% за 1-1,5 года и меняющая пищевое поведение. Операция безопасна и проводится по строгим показаниям, отметил врач.

Неймарк поддерживает включение бариатрических операций в программу ОМС, что позволит большему числу семей получить доступ к эффективному лечению и улучшить здоровье детей.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

