Мир в экране обернулся странной болезнью и операцией

Для 25-летнего жителя Японии смартфон стал единственным окном в мир. Он избегал общения, замкнулся после школьной травли и целиком ушёл в мобильные игры. Но это увлечение оказалось опасным.
Постепенно из-за постоянного наклона головы у молодого человека начал развиваться редкий синдром — он просто перестал поднимать голову. Шея болела всё сильнее, глотать становилось трудно, вес резко упал. Позже врачи обнаружили у него деформацию затылка - появилась выпуклость.
Обратиться за помощью он решился только тогда, когда симптомы стали невыносимыми. Ситуацию удалось исправить лишь благодаря хирургической операции. Сейчас парень проходит восстановление дома.
Эта история — напоминание о том, как буквально сгибает нас к земле постоянный взгляд в экран.
Осанка - привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.
Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.