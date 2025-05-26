Мир в экране обернулся странной болезнью и операцией

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для 25-летнего жителя Японии смартфон стал единственным окном в мир. Он избегал общения, замкнулся после школьной травли и целиком ушёл в мобильные игры. Но это увлечение оказалось опасным.

Фото: freepik.com by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Покупки в интернете

Синдром опущенной головы: как зависимость от телефона изменила жизнь молодого японца

Постепенно из-за постоянного наклона головы у молодого человека начал развиваться редкий синдром — он просто перестал поднимать голову. Шея болела всё сильнее, глотать становилось трудно, вес резко упал. Позже врачи обнаружили у него деформацию затылка - появилась выпуклость.

Обратиться за помощью он решился только тогда, когда симптомы стали невыносимыми. Ситуацию удалось исправить лишь благодаря хирургической операции. Сейчас парень проходит восстановление дома.

Эта история — напоминание о том, как буквально сгибает нас к земле постоянный взгляд в экран.

Уточнения

Осанка - привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

