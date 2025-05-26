Один стакан — и организм начинает работать по-другому
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26.05.2025 14:05 Свежевыжатый морковный сок — это не просто вкусный напиток. В нём масса пользы: от крепкого иммунитета до сияющей кожи. Вот восемь причин включить его в рацион уже сегодня.
Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Свежая морковь
Чем полезен морковный сок: 8 веских причин пить его каждый день
Зрение под защитой. Бета-каротин и антиоксиданты в составе моркови помогают глазам дольше сохранять здоровье, уменьшая риск катаракты и возрастных изменений.
Крепкий иммунитет. Витамины A, B6 и C работают вместе, усиливая защиту организма от вирусов и бактерий.
Профилактика рака. Некоторые соединения в морковном соке подавляют рост раковых клеток, особенно в лёгких и кишечнике.
Контроль сахара. В умеренных количествах сок помогает регулировать уровень глюкозы и повышает чувствительность к инсулину.
Здоровая кожа. Витамин C нужен для выработки коллагена, который сохраняет кожу упругой и замедляет её старение.
Сердце и сосуды. Калий снижает давление, а антиоксиданты уменьшают нагрузку на сердце и защищают от болезней.
Поддержка печени. Каротиноиды помогают печени справляться с нагрузкой и предотвращают жировое перерождение.
Хорошее пищеварение. Вода и клетчатка в соке улучшают работу кишечника и способствуют комфортному пищеварению. Каждый стакан — это шаг к более энергичному и здоровому дню. Уточнения
- способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток. Иммуните́т
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Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.