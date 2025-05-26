Один стакан — и организм начинает работать по-другому

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Свежевыжатый морковный сок — это не просто вкусный напиток. В нём масса пользы: от крепкого иммунитета до сияющей кожи. Вот восемь причин включить его в рацион уже сегодня.

Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Свежая морковь

Чем полезен морковный сок: 8 веских причин пить его каждый день

Зрение под защитой. Бета-каротин и антиоксиданты в составе моркови помогают глазам дольше сохранять здоровье, уменьшая риск катаракты и возрастных изменений. Крепкий иммунитет. Витамины A, B6 и C работают вместе, усиливая защиту организма от вирусов и бактерий. Профилактика рака. Некоторые соединения в морковном соке подавляют рост раковых клеток, особенно в лёгких и кишечнике. Контроль сахара. В умеренных количествах сок помогает регулировать уровень глюкозы и повышает чувствительность к инсулину. Здоровая кожа. Витамин C нужен для выработки коллагена, который сохраняет кожу упругой и замедляет её старение. Сердце и сосуды. Калий снижает давление, а антиоксиданты уменьшают нагрузку на сердце и защищают от болезней. Поддержка печени. Каротиноиды помогают печени справляться с нагрузкой и предотвращают жировое перерождение. Хорошее пищеварение. Вода и клетчатка в соке улучшают работу кишечника и способствуют комфортному пищеварению.

Каждый стакан — это шаг к более энергичному и здоровому дню.

Уточнения

Иммуните́т - способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток.

