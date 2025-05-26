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Один стакан — и организм начинает работать по-другому

1:36
Здоровье

Свежевыжатый морковный сок — это не просто вкусный напиток. В нём масса пользы: от крепкого иммунитета до сияющей кожи. Вот восемь причин включить его в рацион уже сегодня.

Свежая морковь
Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Свежая морковь

Чем полезен морковный сок: 8 веских причин пить его каждый день

  1. Зрение под защитой. Бета-каротин и антиоксиданты в составе моркови помогают глазам дольше сохранять здоровье, уменьшая риск катаракты и возрастных изменений.

  2. Крепкий иммунитет. Витамины A, B6 и C работают вместе, усиливая защиту организма от вирусов и бактерий.

  3. Профилактика рака. Некоторые соединения в морковном соке подавляют рост раковых клеток, особенно в лёгких и кишечнике.

  4. Контроль сахара. В умеренных количествах сок помогает регулировать уровень глюкозы и повышает чувствительность к инсулину.

  5. Здоровая кожа. Витамин C нужен для выработки коллагена, который сохраняет кожу упругой и замедляет её старение.

  6. Сердце и сосуды. Калий снижает давление, а антиоксиданты уменьшают нагрузку на сердце и защищают от болезней.

  7. Поддержка печени. Каротиноиды помогают печени справляться с нагрузкой и предотвращают жировое перерождение.

  8. Хорошее пищеварение. Вода и клетчатка в соке улучшают работу кишечника и способствуют комфортному пищеварению.

Каждый стакан — это шаг к более энергичному и здоровому дню.

Уточнения

Иммуните́т - способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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