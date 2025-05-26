Ночная работа нарушает больше, чем просто график сна

Ночные смены могут не только сбивать режим сна, но и серьёзно сказываться на состоянии мышц. Учёные из Великобритании выяснили, что у мышечной ткани есть свои внутренние часы - и их сбой запускает преждевременное старение организма.

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Почему ночная работа вредна для мышц: ответ кроется в биочасах

Исследование проводили на рыбках данио-рерио. У тех, чьи "мышечные часы" были нарушены, через два года наблюдали резкое снижение массы, уменьшение подвижности и размеров — всё это похоже на саркопению, возрастную потерю мышечной массы у человека.

По словам исследователей, именно ночью мышцы проходят "обновление": в них расщепляются повреждённые белки, восстанавливаются ткани. Но если циркадные ритмы сбиваются — например, из-за ночной работы — этот процесс нарушается. Мышцы теряют эластичность, становятся слабее, снижается выносливость.

Такие изменения часто встречаются у людей, работающих по ночам. Это объясняет, почему с возрастом у них быстрее накапливаются мышечные проблемы.

Учёные надеются, что дальнейшее изучение этой связи поможет создать новые методы профилактики старения мышц.

Уточнения

Биологи́ческие ри́тмы — периодически повторяющиеся изменения характера и интенсивности биологических процессов и явлений.

