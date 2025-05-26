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Сладкое больше не враг: как не переедать, даже если любишь десерты

1:13
Здоровье

Переедание — это не всегда про голод. Часто за этим стоит привычка: торопиться, съедать всё сладкое сразу, потому что в детстве вкусности быстро заканчивались. Но это можно изменить — без диет и запретов.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com by wayhomestudio
Девушка

Как избежать переедания: три простых шага от тренера

Тренер по здоровым привычкам Холли Миллс предлагает несложную систему, которая помогает держать аппетит под контролем, не отказываясь от любимых угощений.

  • Первое — сделайте питание предсказуемым. Три приёма пищи и один перекус — этого достаточно, если в рационе есть белки и клетчатка. Они дают чувство сытости надолго.

  • Второе — перестаньте запрещать себе еду. Особенно сладкое. Когда можно — не тянет. Постепенно вкусняшки перестанут быть "запретным плодом".

  • И третье — следите за порциями. Не нужно всё бросать и переходить на "правильное питание" с понедельника. Просто начните есть чуть меньше и осознаннее. Со временем это станет новой привычкой.

"Со временем мозг поймёт, что еда никуда не денется, и тяга к ней постепенно уменьшится", — подчёркивает Холли.

Уточнения

Расстро́йства приёма пи́щи - класс обусловленных генетическими, метаболическими и психологическими нарушениями поведенческих синдромов, связанных с нарушениями в приёме пищи.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Гончарова Маргарита
Специализируется на психодиагностике и консультировании по поводу психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, аффективных расстройств, невротических расстройств
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