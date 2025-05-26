Дом кажется чистым, но есть один момент, который упускают почти все

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие до сих пор забывают о базовых правилах гигиены, даже несмотря на опыт недавней пандемии. Одно из самых простых и важных — правильно мыть руки.

Фото: commons.wikimedia.org by NordPack, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пенка для умывания

Как мыть руки правильно: простые привычки, которые сохраняют здоровье

Руки стоит мыть каждый раз после улицы, перед готовкой и едой, после контакта с животными, деньгами или при использовании контактных линз. Это не формальность, а элементарная забота о здоровье. На всё про всё - минимум 30 секунд. Особое внимание стоит уделить межпальцевым зонам и участкам под ногтями, ведь именно там чаще всего прячутся микробы.

Если под рукой нет воды и мыла, лучше использовать антисептик. А вот влажные салфетки - не лучший вариант, они не справляются с задачей очистки так, как кажется.

На кухне важно разделять доски: одна для мяса, другая для рыбы, третья — для овощей. Телефон или планшет, которые вы трогаете во время готовки, тоже нуждаются в регулярной дезинфекции.

Ещё одна простая привычка — у каждого в семье должно быть своё полотенце для рук. И не забывайте его менять — это снижает риск передачи бактерий и вирусов дома.

Уточнения

Антисе́птики - противогнилостные средства, предназначенные для предотвращения процессов разложения на поверхности открытых ран.

