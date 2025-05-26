Дом кажется чистым, но есть один момент, который упускают почти все

Многие до сих пор забывают о базовых правилах гигиены, даже несмотря на опыт недавней пандемии. Одно из самых простых и важных — правильно мыть руки.
Руки стоит мыть каждый раз после улицы, перед готовкой и едой, после контакта с животными, деньгами или при использовании контактных линз. Это не формальность, а элементарная забота о здоровье. На всё про всё - минимум 30 секунд. Особое внимание стоит уделить межпальцевым зонам и участкам под ногтями, ведь именно там чаще всего прячутся микробы.
Если под рукой нет воды и мыла, лучше использовать антисептик. А вот влажные салфетки - не лучший вариант, они не справляются с задачей очистки так, как кажется.
На кухне важно разделять доски: одна для мяса, другая для рыбы, третья — для овощей. Телефон или планшет, которые вы трогаете во время готовки, тоже нуждаются в регулярной дезинфекции.
Ещё одна простая привычка — у каждого в семье должно быть своё полотенце для рук. И не забывайте его менять — это снижает риск передачи бактерий и вирусов дома.
Антисе́птики - противогнилостные средства, предназначенные для предотвращения процессов разложения на поверхности открытых ран.
Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.