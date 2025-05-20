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9 часов сна — и минус 6 лет интеллекта: шокирующий эффект полезной привычки

3:13
Здоровье

До недавнего времени мы считали, что недосып — главный враг мозга. Но новые данные переворачивают привычную картину: долгий сон может быть не менее опасным. И это не образное выражение — это вывод большого 20-летнего исследования из Техаса, который может изменить подход к гигиене сна.

Девушка под одеялом
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка под одеялом

Когда "поспать подольше" становится угрозой

Учёные из Научного центра здоровья Техасского университета обнаружили, что регулярный сон продолжительностью девять часов и более связан с ухудшением памяти и ускоренным старением мозга. Причём негативный эффект выражен настолько, что мозг таких людей в среднем выглядел на 6,5 лет старше, чем у тех, кто спал умеренно.

Главный вывод: длительный сон — это не восстановление, а потенциально обратимый фактор риска, связанный с деменцией.

Что проверяли

В исследовании участвовали 1853 здоровых человека в возрасте от 27 до 85 лет. Их отслеживали на протяжении двух десятилетий: каждые 4 года они проходили тесты на память, реакцию, пространственное мышление и логическое рассуждение. Также участники указывали, сколько спят в среднем.

Результаты оказались тревожными: дольше спишь — хуже соображаешь. Особенно пострадали те, у кого к длинному сну добавлялись симптомы депрессии.

Когда сон перестаёт лечить

Руководитель исследования, профессор Янг, подчёркивает: "Нарушения в длительности и структуре сна повышают риск когнитивных расстройств и болезни Альцгеймера".

Это не единичное наблюдение. Ранее в журнале Psychiatry Research было опубликовано другое масштабное исследование, согласно которому сон более 8 часов в сутки увеличивает риск деменции на 64%.

Почему это происходит

Механизм пока точно не ясен. Есть две основные гипотезы:

  1. Сбой циркадных ритмов. Сон не по графику (например, днём) мешает мозгу очищать накопившиеся за день токсины. Это снижает "очищающие" функции сна.

  2. Сон — как следствие повреждения мозга. На ранних стадиях деменции мозг может требовать больше сна — то есть длительность сна возрастает не из-за усталости, а из-за уже начавшихся проблем.

Можно ли этого избежать

Да. Исследование стало частью глобального проекта по выявлению модифицируемых факторов риска болезни Альцгеймера. По оценкам специалистов, до 50% случаев заболевания можно было бы предотвратить, контролируя хотя бы 14 ключевых факторов. И продолжительность сна теперь официально входит в этот список.

Три неожиданных факта о сне и мозге:

  1. Сон более 9 часов может старить мозг на 6,5 лет - даже без других заболеваний.

  2. Комбинация длительного сна и депрессии — один из самых опасных для памяти союзов.

  3. Вреден не только недосып, но и избыток сна без причины — особенно в зрелом возрасте.

Уточнения

Мозг - центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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