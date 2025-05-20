Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Индия заманивает США в торговый союз — но по своим правилам
Легендарные вездеходы СССР: машины, которые не знали преград
Маша Распутина призналась: вот какое прозвище придумал для неё муж — не каждая женщина это выдержит
Автомат спасает в пробках, но съедает кошелёк: какой трансмиссии довериться на самом деле
Прическа на все случаи: как сделать идеальный пучок за 3 минуты и выглядеть на миллион
Туристов разворачивают у берега: в Греции запретили высаживаться на райский остров
Продукты, которые поддержат сердце, суставы и иммунитет без лишних затрат
Забудьте про заморозку: лучший способ сохранить укроп надолго
Маршрутки 90-х: закон, водитель и три мира внутри ГАЗели

85% людей по всему миру страдают от нехватки этого вещества в организме

0:50
Здоровье

Нехватка омега-3 в организме у человека зачастую связывается с проблемами со здоровьем. Эти вещества не вырабатываются человеческом организме в нужном количестве.

Омега-3
Фото: Designed by Freepik by ededchechine is licensed under Public domian
Омега-3

Омега-3 нужно получать через пищу или в виде добавок. Дефицит происходит из-за проблем с экологией, считают учёные.

"Наши нынешние продовольственные системы не обеспечивают достаточного количества незагрязненных омега-3. А в ближайшем будущем наш доступ к ним сократится", — утверждают исследователи.

Омега-3 содержится в рыбе и растительной пище. Оно обеспечивает нормальное функционирование человеческих клеток: особенно это касается клеток мозга и глаз.

Сейчас в мире 85 процентов человек страдает от его нехватки.

Уточнения

Оме́га-3-полиненасы́щенные жи́рные кисло́ты (ПНЖК) относятся к семейству ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-3-позиции, то есть после третьего атома углерода, считая от метилового конца цепи жирной кислоты.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Недвижимость
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры Аудио 
10 кошек, которые любят человека, как собаки
Домашние животные
10 кошек, которые любят человека, как собаки Аудио 
Проблема долгоносика решена: эффективные методы защиты клубники
Вредители и болезни
Проблема долгоносика решена: эффективные методы защиты клубники Аудио 
Популярное
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью

Этот тёмный, сладкий и полезный фрукт недооценивают зря. Он укрепляет кости, разглаживает кожу и улучшает пищеварение — пора узнать его поближе.

Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели
Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели
Один лишний миллиметр — и вы попали: правда о моторном масле
Всего 3 ингредиента — и салат готов: этот рецепт с крабовыми палочками всегда спасает, когда гости на пороге
Алло, это Европа? Трамп поговорил с Путиным — и вызвал дипломатический ступор Дмитрий Плотников Кинопродюсер Анна Тихонова: Хорошим людям надо объединяться Анжела Якубовская Признавая Россию мировым игроком, арабские лидеры едут на первый саммит в Москву Любовь Степушова
Во всём виноват Renault: французы не давали развиваться АвтоВАЗу и держали его в заложниках до 2022 года
Проблема долгоносика решена: эффективные методы защиты клубники
Каждый день в огороде: лунный календарь огородника с 19 по 25 мая
Каждый день в огороде: лунный календарь огородника с 19 по 25 мая
Последние материалы
Индия заманивает США в торговый союз — но по своим правилам
Легендарные вездеходы СССР: машины, которые не знали преград
Маша Распутина призналась: вот какое прозвище придумал для неё муж — не каждая женщина это выдержит
Автомат спасает в пробках, но съедает кошелёк: какой трансмиссии довериться на самом деле
Прическа на все случаи: как сделать идеальный пучок за 3 минуты и выглядеть на миллион
Туристов разворачивают у берега: в Греции запретили высаживаться на райский остров
Продукты, которые поддержат сердце, суставы и иммунитет без лишних затрат
Как Иоанн Богослов научил мир любить: уроки, которые актуальны и сегодня
Забудьте про заморозку: лучший способ сохранить укроп надолго
Маршрутки 90-х: закон, водитель и три мира внутри ГАЗели
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.