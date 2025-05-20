85% людей по всему миру страдают от нехватки этого вещества в организме

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нехватка омега-3 в организме у человека зачастую связывается с проблемами со здоровьем. Эти вещества не вырабатываются человеческом организме в нужном количестве.

Фото: Designed by Freepik by ededchechine is licensed under Public domian Омега-3

Омега-3 нужно получать через пищу или в виде добавок. Дефицит происходит из-за проблем с экологией, считают учёные.

"Наши нынешние продовольственные системы не обеспечивают достаточного количества незагрязненных омега-3. А в ближайшем будущем наш доступ к ним сократится", — утверждают исследователи.

Омега-3 содержится в рыбе и растительной пище. Оно обеспечивает нормальное функционирование человеческих клеток: особенно это касается клеток мозга и глаз.

Сейчас в мире 85 процентов человек страдает от его нехватки.

Уточнения

Оме́га-3-полиненасы́щенные жи́рные кисло́ты (ПНЖК) относятся к семейству ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-3-позиции, то есть после третьего атома углерода, считая от метилового конца цепи жирной кислоты.



