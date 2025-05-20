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Мужчине пересадили палец с ноги на руку: самое странное случилось потом

2:04
Здоровье

Что делать, если теряешь один из самых важных пальцев руки — большой? Ответ оказался неожиданным: пересадить вместо него… палец с ноги. Именно так поступили хирурги в Австрии, и результат оказался поразительным.

Доктор Лам Хой Фуонг, пластический хирург с операцией "Улыбка Вьетнама"
Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Navy photo by Lt. Arwen Chisholm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Доктор Лам Хой Фуонг, пластический хирург с операцией "Улыбка Вьетнама"

История фермера, начавшаяся с "пустяка"

50-летний фермер из Австрии был вынужден ампутировать большой палец правой руки из-за осложнений после, казалось бы, незначительной раны. Инфекция развилась стремительно и переросла в сепсис.

"На первый взгляд — просто царапина. Но всё оказалось куда серьёзнее", — рассказал хирург Кристиан Кнехт.

Как проходила операция: два фронта за 8 часов

Операция длилась 8 часов и стала одной из самых масштабных в регионе. Над пациентом работали две команды хирургов одновременно:

  • одна извлекала палец с ноги;

  • другая занималась подготовкой кисти к пересадке.

После этого врачи "поменялись местами" и занялись ювелирной работой: соединили кости, сухожилия, кровеносные сосуды и даже нервные волокна.

"Самое сложное — сохранить баланс: восстановить функцию руки, но при этом не навредить ноге", — подчеркнул Кнехт.

Реабилитация: возвращение к обычной жизни

Фермер провёл в больнице 10 дней, а затем вернулся домой. Несмотря на масштаб вмешательства, он вскоре снова смог заниматься привычной работой.

Новый "палец" уже позволяет хватать мелкие предметы, а полная чувствительность, по прогнозам врачей, восстановится в течение года.

Интересные факты по теме:

  1. Наш мозг способен "перепрограммировать" восприятие пальца ноги как пальца руки благодаря нейропластичности.

  2. Восстановление функций после таких операций зависит не только от хирургии, но и от длительной реабилитации — иногда до 2 лет.

  3. Подобные пересадки — не редкость: в экстренной травматологии палец ноги уже не раз становился "запасным" для руки.

Уточнения

Хирурги́я (др.-греч. χειρουργική, от др.-греч. χείρ - "рука" и ἔργον - "действие, работа") — область медицины, изучающая острые и хронические заболевания, которые лечат при помощи оперативного (хирургического) метода.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Якубсон Виктор
Специализируется на лечении болевых синдромов посттравматического артроза, инфекционного и реактивного артритов, энтеропатической артропатии, подагрического артрозав, боли суставов, заболеваний опорно-двигательного аппарата — артрозов, артритов
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