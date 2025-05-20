Эта бактерия делает с сахаром то, что таблетки не осмеливаются

Что, если ответ на диабет и тягу к сладкому прячется не в аптеке, а прямо в вашем кишечнике? Китайские учёные сделали открытие, которое может перевернуть подход к лечению диабета 2 типа. Всё дело в бактерии, которая действует как популярный препарат Ozempic, но без его побочных эффектов.
Бактерия Bacteroides vulgatus - не новинка для науки. Она обитает в кишечнике большинства людей. Но только сейчас стало ясно, что она может управлять уровнем сахара в крови и даже сдерживать тягу к сладкому.
"Сигналы пищевого влечения идут из кишечника — органа, который буквально диктует, что нам хочется съесть", — подчёркивают исследователи.
Именно метаболиты — вещества, которые эта бактерия выделяет в процессе пищеварения — запускают цепочку событий, ведущую к повышенной выработке гормона GLP-1, ключевого регулятора аппетита и сахара в крови.
GLP-1 — это гормон, который помогает контролировать сахар в крови и снижает аппетит. Он — активный компонент таких препаратов, как Ozempic. У больных диабетом второго типа этот гормон работает плохо, поэтому им назначают синтетические его аналоги.
Но новое исследование предлагает биологическую альтернативу: вместо приёма лекарств можно стимулировать собственную выработку GLP-1 с помощью микробов, живущих в кишечнике.
Механизм включает в себя:
белок Ffar4, помогающий B. vulgatus размножаться;
гормон FGF21, влияющий на тягу к сахару;
и сам GLP-1, который управляет уровнем сахара.
У участников с диабетом исследователи обнаружили, что мутации гена Ffar4 связаны с пониженным уровнем FGF21 — а это означает повышенную тягу к сладкому и риск метаболических нарушений.
Когда мышам давали определённые вещества, выделяемые B. vulgatus, их кишечник начинал вырабатывать больше GLP-1. Это, в свою очередь, повышало уровень FGF21, снижая аппетит и улучшая контроль сахара.
Но самое интригующее — это то, что у человека уже есть эта бактерия, и значит, теоретически можно будет просто стимулировать её рост.
Факты, подтверждающие эффективность:
У людей с определёнными мутациями FGF21 вероятность "сладкой зависимости" выше на 20%.
Препараты GLP-1 у мышей также повышают FGF21.
B. vulgatus — часть естественной микрофлоры человека.
Препараты вроде Ozempic эффективны, но дороги и нередко вызывают побочные эффекты. А вот стратегия, основанная на модуляции микробиома, может оказаться и дешевле, и безопаснее.
Этот подход может стать революцией в борьбе с диабетом и ожирением — двумя из самых распространённых хронических заболеваний современности.
Исследование, опубликованное в Nature Microbiology, говорит не просто о научном факте — оно открывает дверь в будущее, где наш собственный микробиом станет главной аптекой организма.
GLP-1, ключевой гормон в этой схеме, также влияет на центры удовольствия в мозге, снижая тягу к еде.
У некоторых людей высокий уровень FGF21 делает сладости буквально непривлекательными.
Употребление клетчатки стимулирует рост B. vulgatus — возможно, правильная еда уже сейчас помогает вам вырабатывать "естественный Ozempic".
Микробиом (micro - "маленький", bios - "жизнь") — сообщество микроорганизмов, населяющих конкретную среду обитания, или совокупность генов микроорганизмов такого сообщества.
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