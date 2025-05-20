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Эта бактерия делает с сахаром то, что таблетки не осмеливаются

3:53
Здоровье

Что, если ответ на диабет и тягу к сладкому прячется не в аптеке, а прямо в вашем кишечнике? Китайские учёные сделали открытие, которое может перевернуть подход к лечению диабета 2 типа. Всё дело в бактерии, которая действует как популярный препарат Ozempic, но без его побочных эффектов.

Диабет
Фото: https://www.freepik.com
Диабет

Микроб, который может всё изменить

Бактерия Bacteroides vulgatus - не новинка для науки. Она обитает в кишечнике большинства людей. Но только сейчас стало ясно, что она может управлять уровнем сахара в крови и даже сдерживать тягу к сладкому.

"Сигналы пищевого влечения идут из кишечника — органа, который буквально диктует, что нам хочется съесть", — подчёркивают исследователи.

Именно метаболиты — вещества, которые эта бактерия выделяет в процессе пищеварения — запускают цепочку событий, ведущую к повышенной выработке гормона GLP-1, ключевого регулятора аппетита и сахара в крови.

Как бактерия "копирует" эффект Ozempic

GLP-1 — это гормон, который помогает контролировать сахар в крови и снижает аппетит. Он — активный компонент таких препаратов, как Ozempic. У больных диабетом второго типа этот гормон работает плохо, поэтому им назначают синтетические его аналоги.

Но новое исследование предлагает биологическую альтернативу: вместо приёма лекарств можно стимулировать собственную выработку GLP-1 с помощью микробов, живущих в кишечнике.

Механизм включает в себя:

  • белок Ffar4, помогающий B. vulgatus размножаться;

  • гормон FGF21, влияющий на тягу к сахару;

  • и сам GLP-1, который управляет уровнем сахара.

У участников с диабетом исследователи обнаружили, что мутации гена Ffar4 связаны с пониженным уровнем FGF21 — а это означает повышенную тягу к сладкому и риск метаболических нарушений.

От мышей к людям: прорыв на горизонте

Когда мышам давали определённые вещества, выделяемые B. vulgatus, их кишечник начинал вырабатывать больше GLP-1. Это, в свою очередь, повышало уровень FGF21, снижая аппетит и улучшая контроль сахара.

Но самое интригующее — это то, что у человека уже есть эта бактерия, и значит, теоретически можно будет просто стимулировать её рост.

Факты, подтверждающие эффективность:

  • У людей с определёнными мутациями FGF21 вероятность "сладкой зависимости" выше на 20%.

  • Препараты GLP-1 у мышей также повышают FGF21.

  • B. vulgatus — часть естественной микрофлоры человека.

Природная альтернатива дорогим препаратам

Препараты вроде Ozempic эффективны, но дороги и нередко вызывают побочные эффекты. А вот стратегия, основанная на модуляции микробиома, может оказаться и дешевле, и безопаснее.

Этот подход может стать революцией в борьбе с диабетом и ожирением — двумя из самых распространённых хронических заболеваний современности.

Исследование, опубликованное в Nature Microbiology, говорит не просто о научном факте — оно открывает дверь в будущее, где наш собственный микробиом станет главной аптекой организма.

Три интересных факта:

  1. GLP-1, ключевой гормон в этой схеме, также влияет на центры удовольствия в мозге, снижая тягу к еде.

  2. У некоторых людей высокий уровень FGF21 делает сладости буквально непривлекательными.

  3. Употребление клетчатки стимулирует рост B. vulgatus — возможно, правильная еда уже сейчас помогает вам вырабатывать "естественный Ozempic".

Уточнения

Микробиом (micro - "маленький", bios - "жизнь") — сообщество микроорганизмов, населяющих конкретную среду обитания, или совокупность генов микроорганизмов такого сообщества.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
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