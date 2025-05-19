Много пьёт, мало спит, резко худеет: признаки детского диабета, которые игнорируют родители

3:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эндокринные нарушения у детей могут протекать скрытно, маскироваться под обычные детские недомогания и долго не вызывать подозрений. Однако, как подчёркивает врач по медицинской профилактике Анастасия Филюшкина, своевременное выявление — ключ к предотвращению необратимых последствий.

Фото: unsplash.com by Caleb Woods, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девочка закрывает лицо руками

Что включает эндокринная система ребёнка?

Эта система регулирует работу всего организма — от обмена веществ до роста и интеллектуального развития. Она включает гипофиз, щитовидную, поджелудочную и половые железы, надпочечники и другие органы внутренней секреции.

Нарушения могут быть врождёнными (как, например, гипотиреоз у новорождённых) или приобретёнными — из-за воспалений, опухолей, сбоев иммунитета и даже наследственности.

Первые тревожные симптомы

Гипотиреоз (дефицит гормонов щитовидной железы):

У новорождённых

Долгий отвал пуповины, затяжная желтуха.

Вялость, слабое сосание.

Затруднённое дыхание, грубый голос.

Запоры, сильное вздутие живота.

У детей постарше

Сонливость, медлительность, зябкость.

Ухудшение памяти, депрессия.

Отёки (особенно на лице), замедление роста.

Необъяснимый набор веса.

Без лечения гипотиреоз может привести к глубокой инвалидности.

Тиреотоксикоз (избыток гормонов щитовидной железы):

Агрессия, нервозность, плаксивость.

Похудение при хорошем аппетите.

Сухая кожа, выпученные глаза.

Зоб — увеличение щитовидной железы.

Сахарный диабет 1 типа:

Сильная жажда (более 3-5 л воды в день).

Частое и обильное мочеиспускание.

Похудение при повышенном аппетите.

Раздражительность, усталость, плохой сон.

Зуд кожи, шелушение ладоней и стоп.

Плохо заживающие ранки, грибковые инфекции.

У подростков всё чаще выявляется диабет 2 типа — развивается незаметно, поэтому важно контролировать вес и сдавать анализы при наличии диабета в семье.

Нарушение полового развития

У девочек — признаки взросления до 8 лет.

У мальчиков — до 9 лет.

Либо отсутствие половых признаков после 14-15 лет.

Задержка роста и несоответствие сверстникам.

Дефицит гормона роста

Если рост замедлился, важно срочно обследоваться. После закрытия "зон роста" (хрящей на концах костей) даже лечение не поможет увеличить рост.

Ожирение

Избыточный вес у ребёнка — не всегда следствие сладостей. Иногда это симптом гормонального сбоя, особенно при сопутствующих жалобах на усталость, сонливость и отёчность.

Особая группа риска

Если в семье есть родственники с эндокринными заболеваниями — будьте особенно внимательны к здоровью ребёнка и не игнорируйте даже "мелкие" симптомы.

Вывод

Чем раньше замечены изменения — тем выше шанс скорректировать развитие и предотвратить тяжёлые последствия. Эндокринные заболевания требуют наблюдения и своевременной терапии, и даже простая вялость может быть сигналом. Не откладывайте визит к эндокринологу, если заметили тревожные признаки, сообщает ИА "Пенза-Пресс".

Уточнения

Щитови́дная железа́ - эндокринная железа у позвоночных, хранящая йод и вырабатывающая йодосодержащие гормоны, участвующие в регуляции обмена веществ и росте отдельных клеток, а также организма в целом — тироксин и трийодтиронин (T 3 ).

