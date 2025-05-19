Много пьёт, мало спит, резко худеет: признаки детского диабета, которые игнорируют родители

Эндокринные нарушения у детей могут протекать скрытно, маскироваться под обычные детские недомогания и долго не вызывать подозрений. Однако, как подчёркивает врач по медицинской профилактике Анастасия Филюшкина, своевременное выявление — ключ к предотвращению необратимых последствий.
Фото: unsplash.com by Caleb Woods, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девочка закрывает лицо руками
Что включает эндокринная система ребёнка?
Эта система регулирует работу всего организма — от обмена веществ до роста и интеллектуального развития. Она включает гипофиз, щитовидную, поджелудочную и половые железы, надпочечники и другие органы внутренней секреции.
Нарушения могут быть врождёнными (как, например, гипотиреоз у новорождённых) или приобретёнными — из-за воспалений, опухолей, сбоев иммунитета и даже наследственности.
Первые тревожные симптомы
Гипотиреоз (дефицит гормонов щитовидной железы):
У новорождённых
Долгий отвал пуповины, затяжная желтуха.
Вялость, слабое сосание.
Затруднённое дыхание, грубый голос.
Запоры, сильное вздутие живота.
У детей постарше
Сонливость, медлительность, зябкость.
Ухудшение памяти, депрессия.
Отёки (особенно на лице), замедление роста.
Необъяснимый набор веса.
Без лечения гипотиреоз может привести к глубокой инвалидности.
У подростков всё чаще выявляется диабет 2 типа — развивается незаметно, поэтому важно контролировать вес и сдавать анализы при наличии диабета в семье.
Нарушение полового развития
У девочек — признаки взросления до 8 лет.
У мальчиков — до 9 лет.
Либо отсутствие половых признаков после 14-15 лет.
Задержка роста и несоответствие сверстникам.
Дефицит гормона роста
Если рост замедлился, важно срочно обследоваться. После закрытия "зон роста" (хрящей на концах костей) даже лечение не поможет увеличить рост.
Ожирение
Избыточный вес у ребёнка — не всегда следствие сладостей. Иногда это симптом гормонального сбоя, особенно при сопутствующих жалобах на усталость, сонливость и отёчность.
Особая группа риска
Если в семье есть родственники с эндокринными заболеваниями — будьте особенно внимательны к здоровью ребёнка и не игнорируйте даже "мелкие" симптомы.
Вывод
Чем раньше замечены изменения — тем выше шанс скорректировать развитие и предотвратить тяжёлые последствия. Эндокринные заболевания требуют наблюдения и своевременной терапии, и даже простая вялость может быть сигналом. Не откладывайте визит к эндокринологу, если заметили тревожные признаки, сообщает ИА "Пенза-Пресс".
Уточнения
Щитови́дная железа́ - эндокринная железа у позвоночных, хранящая йод и вырабатывающая йодосодержащие гормоны, участвующие в регуляции обмена веществ и росте отдельных клеток, а также организма в целом — тироксин и трийодтиронин (T3).
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.