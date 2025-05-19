Много пьёт, мало спит, резко худеет: признаки детского диабета, которые игнорируют родители

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Здоровье

Эндокринные нарушения у детей могут протекать скрытно, маскироваться под обычные детские недомогания и долго не вызывать подозрений. Однако, как подчёркивает врач по медицинской профилактике Анастасия Филюшкина, своевременное выявление — ключ к предотвращению необратимых последствий.

Девочка закрывает лицо руками
Фото: unsplash.com by Caleb Woods, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девочка закрывает лицо руками

Что включает эндокринная система ребёнка?

Эта система регулирует работу всего организма — от обмена веществ до роста и интеллектуального развития. Она включает гипофиз, щитовидную, поджелудочную и половые железы, надпочечники и другие органы внутренней секреции.

Нарушения могут быть врождёнными (как, например, гипотиреоз у новорождённых) или приобретёнными — из-за воспалений, опухолей, сбоев иммунитета и даже наследственности.

Первые тревожные симптомы

Гипотиреоз (дефицит гормонов щитовидной железы):

У новорождённых

  • Долгий отвал пуповины, затяжная желтуха.
  • Вялость, слабое сосание.
  • Затруднённое дыхание, грубый голос.
  • Запоры, сильное вздутие живота.

У детей постарше

  • Сонливость, медлительность, зябкость.
  • Ухудшение памяти, депрессия.
  • Отёки (особенно на лице), замедление роста.
  • Необъяснимый набор веса.

Без лечения гипотиреоз может привести к глубокой инвалидности.

Тиреотоксикоз (избыток гормонов щитовидной железы):

  • Агрессия, нервозность, плаксивость.
  • Похудение при хорошем аппетите.
  • Сухая кожа, выпученные глаза.
  • Зоб — увеличение щитовидной железы.

Сахарный диабет 1 типа:

  • Сильная жажда (более 3-5 л воды в день).
  • Частое и обильное мочеиспускание.
  • Похудение при повышенном аппетите.
  • Раздражительность, усталость, плохой сон.
  • Зуд кожи, шелушение ладоней и стоп.
  • Плохо заживающие ранки, грибковые инфекции.

У подростков всё чаще выявляется диабет 2 типа — развивается незаметно, поэтому важно контролировать вес и сдавать анализы при наличии диабета в семье.

Нарушение полового развития

  • У девочек — признаки взросления до 8 лет.
  • У мальчиков — до 9 лет.
  • Либо отсутствие половых признаков после 14-15 лет.
  • Задержка роста и несоответствие сверстникам.

Дефицит гормона роста

  • Если рост замедлился, важно срочно обследоваться. После закрытия "зон роста" (хрящей на концах костей) даже лечение не поможет увеличить рост.

Ожирение

  • Избыточный вес у ребёнка — не всегда следствие сладостей. Иногда это симптом гормонального сбоя, особенно при сопутствующих жалобах на усталость, сонливость и отёчность.

Особая группа риска

  • Если в семье есть родственники с эндокринными заболеваниями — будьте особенно внимательны к здоровью ребёнка и не игнорируйте даже "мелкие" симптомы.

Вывод

Чем раньше замечены изменения — тем выше шанс скорректировать развитие и предотвратить тяжёлые последствия. Эндокринные заболевания требуют наблюдения и своевременной терапии, и даже простая вялость может быть сигналом. Не откладывайте визит к эндокринологу, если заметили тревожные признаки, сообщает ИА "Пенза-Пресс".

Уточнения

Щитови́дная железа́ - эндокринная железа у позвоночных, хранящая йод и вырабатывающая йодосодержащие гормоны, участвующие в регуляции обмена веществ и росте отдельных клеток, а также организма в целом — тироксин и трийодтиронин (T3).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
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