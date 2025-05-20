Тайная сила из морозилки: продукты, которые работают лучше слабительных

3:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы страдаете от запоров, но в суете будней нет ни сил, ни времени готовить здоровую еду? Не спешите винить фастфуд и офисную суету — возможно, решение прямо у вас в морозилке.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат с зелёным горошком

Замороженные продукты, при правильном выборе, могут стать отличным союзником для восстановления нормального пищеварения. И вот почему.

Почему заморозка — это не враг, а друг

Долгое время считалось, что замороженные овощи и фрукты уступают по качеству свежим. Однако современные технологии шоковой заморозки позволяют сохранить до 90% клетчатки и микроэлементов. Главное — соблюдать цепочку охлаждения и правильно размораживать продукты.

"Лучше всего размораживать овощи и фрукты медленно, в холодильнике. Это помогает сохранить структуру растительных клеток и эффективность пищевых волокон", — объясняет диетолог Анаис Суазе.

Клетчатка: главный актив против запора

Для нормального пищеварения организму нужно от 25 до 30 граммов клетчатки в день. Вода — обязательный спутник: без неё волокна не смогут "работать" в кишечнике.

Среди лидеров по содержанию клетчатки — следующие замороженные продукты:

Бобовые : фасоль (до 15% клетчатки!), чечевица, горох, нут. Часто они уже отварены и готовы к употреблению.

Зелёный горошек : богат клетчаткой и пребиотиками, питает полезную микрофлору.

Листовая зелень и овощи: шпинат, мангольд, кресс-салат, стручковая фасоль, лук. Но лук лучше избегать при чувствительном кишечнике — он склонен к брожению.

Фрукты, которые работают не хуже аптечных средств

Не все знают, что даже в замороженном виде фрукты сохраняют высокое содержание клетчатки и могут помогать при запорах. Особое внимание заслуживают:

Маракуйя - настоящая суперзвезда: 10,5 г клетчатки на 100 г.

Ягоды : малина, черника, ежевика, клубника, вишня. До 6 г клетчатки на 100 г. Но с вишней осторожнее — из-за сорбита может быть выраженный слабительный эффект.

Киви : два фрукта натощак с утра — и кишечник скажет вам спасибо.

Авокадо: замороженный — не темнеет и легко добавляется в салаты и тосты.

Еда из морозилки: экономия времени и поддержка здоровья

Кроме питательной ценности, замороженные продукты выигрывают по удобству. Не нужно долго варить, нарезать, замачивать. Просто разогреть — и готово.

"Особенно хороши замороженные продукты, которые уже подготовлены к употреблению. Например, цельнозерновой хлеб: содержит около 7% клетчатки, а заморозка превращает часть крахмала в резистентный — он работает как клетчатка и улучшает пищеварение", — отмечает Анаис Суазе.

Как усилить эффект: финальные советы

Добавляйте в еду семена льна или отруби пшеницы .

Старайтесь варьировать источники клетчатки .

Не забывайте пить достаточно воды - клетчатке нужен "напарник".

"Выбирайте мягкие виды клетчатки, меняйте источники и обязательно соблюдайте питьевой режим", — подытоживает диетолог.

Три интересных факта

Маракуйя входит в пятёрку фруктов с самым высоким содержанием клетчатки. Замороженные ягоды сохраняют антиоксиданты почти так же хорошо, как и свежие. Резистентный крахмал, образующийся в замороженном хлебе, снижает риск скачков сахара в крови.

Уточнения

Горо́шек консерви́рованный - зелёный горошек, сохранённый с помощью способа консервации.



