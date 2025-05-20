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Тайная сила из морозилки: продукты, которые работают лучше слабительных

3:46
Здоровье

Вы страдаете от запоров, но в суете будней нет ни сил, ни времени готовить здоровую еду? Не спешите винить фастфуд и офисную суету — возможно, решение прямо у вас в морозилке.

Салат с зелёным горошком
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат с зелёным горошком

Замороженные продукты, при правильном выборе, могут стать отличным союзником для восстановления нормального пищеварения. И вот почему.

Почему заморозка — это не враг, а друг

Долгое время считалось, что замороженные овощи и фрукты уступают по качеству свежим. Однако современные технологии шоковой заморозки позволяют сохранить до 90% клетчатки и микроэлементов. Главное — соблюдать цепочку охлаждения и правильно размораживать продукты.

"Лучше всего размораживать овощи и фрукты медленно, в холодильнике. Это помогает сохранить структуру растительных клеток и эффективность пищевых волокон", — объясняет диетолог Анаис Суазе.

Клетчатка: главный актив против запора

Для нормального пищеварения организму нужно от 25 до 30 граммов клетчатки в день. Вода — обязательный спутник: без неё волокна не смогут "работать" в кишечнике.

Среди лидеров по содержанию клетчатки — следующие замороженные продукты:

  • Бобовые: фасоль (до 15% клетчатки!), чечевица, горох, нут. Часто они уже отварены и готовы к употреблению.

  • Зелёный горошек: богат клетчаткой и пребиотиками, питает полезную микрофлору.

  • Листовая зелень и овощи: шпинат, мангольд, кресс-салат, стручковая фасоль, лук. Но лук лучше избегать при чувствительном кишечнике — он склонен к брожению.

Фрукты, которые работают не хуже аптечных средств

Не все знают, что даже в замороженном виде фрукты сохраняют высокое содержание клетчатки и могут помогать при запорах. Особое внимание заслуживают:

  • Маракуйя - настоящая суперзвезда: 10,5 г клетчатки на 100 г.

  • Ягоды: малина, черника, ежевика, клубника, вишня. До 6 г клетчатки на 100 г. Но с вишней осторожнее — из-за сорбита может быть выраженный слабительный эффект.

  • Киви: два фрукта натощак с утра — и кишечник скажет вам спасибо.

  • Авокадо: замороженный — не темнеет и легко добавляется в салаты и тосты.

Еда из морозилки: экономия времени и поддержка здоровья

Кроме питательной ценности, замороженные продукты выигрывают по удобству. Не нужно долго варить, нарезать, замачивать. Просто разогреть — и готово.

"Особенно хороши замороженные продукты, которые уже подготовлены к употреблению. Например, цельнозерновой хлеб: содержит около 7% клетчатки, а заморозка превращает часть крахмала в резистентный — он работает как клетчатка и улучшает пищеварение", — отмечает Анаис Суазе.

Как усилить эффект: финальные советы

  • Добавляйте в еду семена льна или отруби пшеницы.

  • Старайтесь варьировать источники клетчатки.

  • Не забывайте пить достаточно воды - клетчатке нужен "напарник".

"Выбирайте мягкие виды клетчатки, меняйте источники и обязательно соблюдайте питьевой режим", — подытоживает диетолог.

Три интересных факта

  1. Маракуйя входит в пятёрку фруктов с самым высоким содержанием клетчатки.

  2. Замороженные ягоды сохраняют антиоксиданты почти так же хорошо, как и свежие.

  3. Резистентный крахмал, образующийся в замороженном хлебе, снижает риск скачков сахара в крови.

Уточнения

Горо́шек консерви́рованный - зелёный горошек, сохранённый с помощью способа консервации.
 

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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