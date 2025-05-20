Тайная сила из морозилки: продукты, которые работают лучше слабительных

Вы страдаете от запоров, но в суете будней нет ни сил, ни времени готовить здоровую еду? Не спешите винить фастфуд и офисную суету — возможно, решение прямо у вас в морозилке.
Замороженные продукты, при правильном выборе, могут стать отличным союзником для восстановления нормального пищеварения. И вот почему.
Долгое время считалось, что замороженные овощи и фрукты уступают по качеству свежим. Однако современные технологии шоковой заморозки позволяют сохранить до 90% клетчатки и микроэлементов. Главное — соблюдать цепочку охлаждения и правильно размораживать продукты.
"Лучше всего размораживать овощи и фрукты медленно, в холодильнике. Это помогает сохранить структуру растительных клеток и эффективность пищевых волокон", — объясняет диетолог Анаис Суазе.
Для нормального пищеварения организму нужно от 25 до 30 граммов клетчатки в день. Вода — обязательный спутник: без неё волокна не смогут "работать" в кишечнике.
Среди лидеров по содержанию клетчатки — следующие замороженные продукты:
Бобовые: фасоль (до 15% клетчатки!), чечевица, горох, нут. Часто они уже отварены и готовы к употреблению.
Зелёный горошек: богат клетчаткой и пребиотиками, питает полезную микрофлору.
Листовая зелень и овощи: шпинат, мангольд, кресс-салат, стручковая фасоль, лук. Но лук лучше избегать при чувствительном кишечнике — он склонен к брожению.
Не все знают, что даже в замороженном виде фрукты сохраняют высокое содержание клетчатки и могут помогать при запорах. Особое внимание заслуживают:
Маракуйя - настоящая суперзвезда: 10,5 г клетчатки на 100 г.
Ягоды: малина, черника, ежевика, клубника, вишня. До 6 г клетчатки на 100 г. Но с вишней осторожнее — из-за сорбита может быть выраженный слабительный эффект.
Киви: два фрукта натощак с утра — и кишечник скажет вам спасибо.
Авокадо: замороженный — не темнеет и легко добавляется в салаты и тосты.
Кроме питательной ценности, замороженные продукты выигрывают по удобству. Не нужно долго варить, нарезать, замачивать. Просто разогреть — и готово.
"Особенно хороши замороженные продукты, которые уже подготовлены к употреблению. Например, цельнозерновой хлеб: содержит около 7% клетчатки, а заморозка превращает часть крахмала в резистентный — он работает как клетчатка и улучшает пищеварение", — отмечает Анаис Суазе.
Добавляйте в еду семена льна или отруби пшеницы.
Старайтесь варьировать источники клетчатки.
Не забывайте пить достаточно воды - клетчатке нужен "напарник".
"Выбирайте мягкие виды клетчатки, меняйте источники и обязательно соблюдайте питьевой режим", — подытоживает диетолог.
Маракуйя входит в пятёрку фруктов с самым высоким содержанием клетчатки.
Замороженные ягоды сохраняют антиоксиданты почти так же хорошо, как и свежие.
Резистентный крахмал, образующийся в замороженном хлебе, снижает риск скачков сахара в крови.
Горо́шек консерви́рованный - зелёный горошек, сохранённый с помощью способа консервации.
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