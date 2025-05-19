Матча — зелёная угроза или эликсир долголетия: правда, которую скрывают этикетки

2:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Можно ли бороться со старением без сложных процедур и дорогостоящих добавок? Оказывается, да — и всё, что нужно, это зеленый порошок в чашке горячей воды. Напиток матча не только бодрит, но и обладает мощным оздоровительным потенциалом.

Фото: freepik.com by topntp26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Матча

Что скрывает ярко-зеленый напиток

Матча содержит уникальный набор природных веществ, которые помогают организму справляться с вредными молекулами — свободными радикалами. По словам врача-диетолога и гастроэнтеролога Екатерины Килипко, в составе матчи особенно выделяется эпигаллокатехин галлат - один из самых активных катехинов.

"Он нейтрализует свободные радикалы, которые могут повреждать клетки и ускорять процессы старения", — рассказала эксперт в интервью "Москве 24".

Таким образом, регулярное употребление матчи может снизить риск развития хронических заболеваний и замедлить биологическое старение организма.

Польза, заключённая в каждой чашке

Зелёный порошок, который традиционно используется в японской чайной церемонии, богат не только антиоксидантами:

L-теанин - аминокислота, которая стимулирует выработку альфа-волн в мозге. Это помогает расслабиться и снизить уровень стресса — без эффекта сонливости.

Витамины A, C, E, а также железо и калий - укрепляют иммунную систему и поддерживают общее здоровье.

Врач рекомендует ограничиться одной-двумя чашками матчи в день. На одну порцию нужно всего 1-2 грамма порошка, залитого 60-100 мл горячей воды.

Осторожность — прежде всего

Однако даже суперфуд требует разумного подхода. В матче содержится кофеин, поэтому при избыточном употреблении могут возникнуть побочные эффекты: тревожность, тахикардия, бессонница.

"Кофеиносодержащие напитки лучше пить до 16:00", — подчёркивает Екатерина Килипко.

Пациентам с заболеваниями сердца, почек и печени стоит ограничиться одной чашкой в день — и обязательно посоветоваться с врачом.

Не только матча

К слову, зелёный чай — не единственный напиток, который положительно влияет на нервную систему. Врач-нутрициолог Евгений Арзамасцев ранее рассказал, что травяные чаи и какао помогают расслабиться, быстрее заснуть и защищают от перенапряжения, как сообщает "Москва 24".

Интересные факты о матче

Самураи пили матчу перед боями, чтобы повысить концентрацию и внутреннюю устойчивость. В матче в 137 раз больше антиоксиданта EGCG, чем в обычном зелёном чае. Матча выращивается в тени — за 20-30 дней до сбора листья накрывают, чтобы повысить уровень хлорофилла и L-теанина.

Уточнения

Маття (яп. 抹茶 маття, букв. "растёртый чай"); также матча - японский порошковый зелёный чай.

