Дисбактериоз — тихий убийца: как безобидный недуг разрушает вашу иммунную броню

Врач-гастроэнтеролог Валерия Антюфеева предупредила, что дисбактериоз, который многие считают безобидным, может серьезно нарушить работу иммунной системы и привести к проблемам со здоровьем.
Она отметила, что в кишечнике обитает около 100 триллионов микробов, многие из которых помогают переваривать пищу, вырабатывать витамины и защищать от токсинов. Однако при нарушении баланса полезные микробы вытесняются условно-патогенными, что приводит к синдрому избыточного бактериального роста (СИБР).
Антюфеева подчеркнула, что около 70% иммунной системы находится в кишечнике, и микрофлора ежедневно "обучает" иммунные клетки, помогая им различать опасные и безопасные вещества. Нарушение микрофлоры может вызвать повышенную проницаемость кишечника, хроническое воспаление, аутоиммунные реакции и нарушение толерантности к пище, пишет Газета.Ru.
Врач также отметила, что дисбактериоз может не проявляться явно, но на клеточном уровне уже происходят негативные процессы, такие как дезориентация иммунитета и ослабление кишечного барьера. Современные исследования показывают связь между нарушением микробиоты и такими серьезными заболеваниями, как болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, диабет II типа, атеросклероз, депрессия, тревожные расстройства и синдром хронической усталости.
Антюфеева рекомендовала начинать восстановление микрофлоры не с пробиотиков, а с нормализации состояния кишечника. Для этого необходимо восстановить слизистую оболочку, устранить воспаление и нормализовать моторику кишечника. Только в таких условиях можно создать благоприятные условия для роста полезных микробов.
Дисбактерио́з (от др.-греч. δυσ- — приставка, означающая нарушение чего-то + «бактерии» + окончание -оз (невоспалительное заболевание, связанное с количественными/качественными изменениями)) — состояние микробного дисбаланса на теле или внутри него.
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