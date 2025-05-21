Дисбактериоз — тихий убийца: как безобидный недуг разрушает вашу иммунную броню

1:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-гастроэнтеролог Валерия Антюфеева предупредила, что дисбактериоз, который многие считают безобидным, может серьезно нарушить работу иммунной системы и привести к проблемам со здоровьем.

Фото: Freepik by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боль в животе

Она отметила, что в кишечнике обитает около 100 триллионов микробов, многие из которых помогают переваривать пищу, вырабатывать витамины и защищать от токсинов. Однако при нарушении баланса полезные микробы вытесняются условно-патогенными, что приводит к синдрому избыточного бактериального роста (СИБР).

Антюфеева подчеркнула, что около 70% иммунной системы находится в кишечнике, и микрофлора ежедневно "обучает" иммунные клетки, помогая им различать опасные и безопасные вещества. Нарушение микрофлоры может вызвать повышенную проницаемость кишечника, хроническое воспаление, аутоиммунные реакции и нарушение толерантности к пище, пишет Газета.Ru.

Врач также отметила, что дисбактериоз может не проявляться явно, но на клеточном уровне уже происходят негативные процессы, такие как дезориентация иммунитета и ослабление кишечного барьера. Современные исследования показывают связь между нарушением микробиоты и такими серьезными заболеваниями, как болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, диабет II типа, атеросклероз, депрессия, тревожные расстройства и синдром хронической усталости.

Антюфеева рекомендовала начинать восстановление микрофлоры не с пробиотиков, а с нормализации состояния кишечника. Для этого необходимо восстановить слизистую оболочку, устранить воспаление и нормализовать моторику кишечника. Только в таких условиях можно создать благоприятные условия для роста полезных микробов.

Уточнения

Дисбактерио́з (от др.-греч. δυσ- — приставка, означающая нарушение чего-то + «бактерии» + окончание -оз (невоспалительное заболевание, связанное с количественными/качественными изменениями)) — состояние микробного дисбаланса на теле или внутри него.

