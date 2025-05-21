Сегодня повышенное давление все чаще диагностируется у людей младше 40 лет. Чтобы этого избежать, рекомендуется следовать пяти простым правилам, рассказал доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко.
По словам врача, омоложение болезни связано с изменениями в образе жизни, стрессами, перееданием, недостатком физической активности, злоупотреблением солью и кофеином, а также с использованием гаджетов, нарушающих биоритмы организма.
Особенно важно, по словам специалиста, следить за профилактикой гипертонии жителям крупных городов, таких как Москва, из-за высокого уровня стресса, сидячего образа жизни, загрязнения окружающей среды, нарушения режима труда и отдыха, а также доступности фастфуда, пишет Газета.Ru.
Чтобы предотвратить гипертонию, необходимо контролировать массу тела, а также снизить потребление соли до 5 граммов в сутки.
"Третий совет — регулярная физическая активность. Быстрая ходьба, плавание, велотренажер — 30 минут в день хотя бы пять раз в неделю значительно снижают риск гипертонии", — сказал Карпенко.
Кроме того, врач посоветовал спать не менее 7-8 часов в сутки и отказаться от курения и ограничить употребление алкоголя. Эти меры помогут снизить риск развития гипертонии и поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы.
Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ «над, выше» + τόνος «натяжение; тон») — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.
О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.