Жизнь в мегаполисе — яд для сердца: 5 способов избежать гипертонии в большом городе

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сегодня повышенное давление все чаще диагностируется у людей младше 40 лет. Чтобы этого избежать, рекомендуется следовать пяти простым правилам, рассказал доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко.

Фото: Openverse by CollegeDegrees360, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Девушка в стрессе

По словам врача, омоложение болезни связано с изменениями в образе жизни, стрессами, перееданием, недостатком физической активности, злоупотреблением солью и кофеином, а также с использованием гаджетов, нарушающих биоритмы организма.

Особенно важно, по словам специалиста, следить за профилактикой гипертонии жителям крупных городов, таких как Москва, из-за высокого уровня стресса, сидячего образа жизни, загрязнения окружающей среды, нарушения режима труда и отдыха, а также доступности фастфуда, пишет Газета.Ru.

Чтобы предотвратить гипертонию, необходимо контролировать массу тела, а также снизить потребление соли до 5 граммов в сутки.

"Третий совет — регулярная физическая активность. Быстрая ходьба, плавание, велотренажер — 30 минут в день хотя бы пять раз в неделю значительно снижают риск гипертонии", — сказал Карпенко.

Кроме того, врач посоветовал спать не менее 7-8 часов в сутки и отказаться от курения и ограничить употребление алкоголя. Эти меры помогут снизить риск развития гипертонии и поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ «над, выше» + τόνος «натяжение; тон») — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.



