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Забудьте об аптеке: клубника — ваш щит от болезней, раскроем её мощь

1:40
Здоровье

Врач-нутрициолог Екатерина Гузман поделилась информацией о пользе клубники.

Клубника
Фото: unsplash.com by Clem Onojeghuo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Клубника

По её словам, эта ягода обладает противовоспалительными и противораковыми свойствами. Она также помогает предотвратить остеоартрит и улучшает здоровье мозга. Гузман отметила, что клубника считается суперфудом, богатым жизненно важными веществами. Она не содержит натрия, жиров и холестерина, что делает её идеальным продуктом для здорового питания.

Одна порция клубники, состоящая примерно из восьми ягод, содержит больше витамина С, чем целый апельсин. Кроме того, клубника богата марганцем, калием, кальцием, железом, фолиевой кислотой, магнием и антиоксидантами. Среди них — полифенолы и антоцианы, придающие ягоде красный цвет. Антоцианы защищают клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами, и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

"В клубнике также содержится эллаговая кислота — она обладает противовоспалительными и противораковыми свойствами", — рассказала Гузман, слова которой приводит Газета.Ru.

Гузман также подчеркнула, что клубника имеет низкий гликемический индекс. Это делает её безопасной для людей с проблемами уровня сахара в крови. Кроме того, клубника является пребиотиком, который способствует здоровью кишечных бактерий. Благодаря высокому содержанию витамина С и антиоксидантов, она поддерживает здоровье кожи, стимулируя выработку коллагена.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Рогов Илья
Врач травматолог-ортопед
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