Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты финансирования: как Прохор Шаляпин живет на широкую ногу без труда
Перекись в быту: 20 мест, где она работает лучше, чем магазинная химия
Супружеской паре грозит снос дома мечты: что было скрыто за разрешением на строительство
Забудьте о засухе и гнили: мульча и полив по правилам
Новосибирск расширяет географию сотрудничества в Африке
Битва за кожу превращается в войну за здоровье: прыщи бьют по организму
Красиво, но непрактично: два цвета пола, которые вы устанете чистить
Загадка происхождения дочери Лолиты: в Сети обсуждают слухи об удочерении
Бампер в крови, водитель в шоке: как животные мстят по-взрослому

Вздутие живота отступит: этот копеечный чай — ваш секрет лёгкости

3:56
Здоровье

Некоторые люди сталкиваются с проблемой вздутия живота чаще других. Существует множество способов борьбы с этим неприятным состоянием, но есть один необычный метод, который вы, возможно, ещё не пробовали: чай из одуванчиков. Да-да, из тех самых жизнерадостных жёлтых цветов, которые часто можно увидеть на тротуарах.

Одуванчики
Фото: commons.wikimedia.org by Onderwijsgek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Одуванчики

Что такое вздутие живота?

Вздутие живота — это ощущение переполненности и тяжести в брюшной полости, часто сопровождающееся увеличением её объёма.

Элизабет Кацман, функциональный диетолог, выделяет несколько причин вздутия: пищевая непереносимость, быстрый приём пищи, запоры, нарушения пищеварения, гормональные изменения и употребление продуктов, вызывающих газообразование. Однако чай из одуванчиков может помочь облегчить эти симптомы, сообщает Ньюсинфо.

Как чай из одуванчиков помогает при вздутии?

Одуванчик — это растение, распространённое по всему миру. Его цветы, листья и корни съедобны. Для приготовления чая чаще всего используют листья, но корни тоже можно измельчить и добавить в напиток.

Тара Шмидт, сертифицированный диетолог, отмечает, что чай из одуванчиков готовят из корней, цветов или листьев растения. Его можно пить при вздутии живота благодаря мочегонным свойствам.

Этот напиток помогает вывести лишнюю жидкость из организма.

"Мочегонный эффект особенно полезен при вздутии, вызванном задержкой воды из-за чрезмерного потребления соли", — добавляет Кацман в разговоре с Actualno.com.

Другие полезные свойства чая из одуванчиков

Чай из одуванчиков полезен не только при вздутии живота. У него есть и другие преимущества.

"Корень одуванчика давно используется в народной медицине для улучшения работы печени. Он стимулирует выработку желчи, что способствует детоксикации организма и улучшает состояние кожи и глаз", — объяснила Кацман.

Кроме того, одуванчик положительно влияет на пищеварительную систему: улучшает аппетит, помогает при лёгких расстройствах пищеварения и, возможно, облегчает запоры.

Чай из одуванчиков — это источник витамина А и антиоксидантов, таких как бета-каротин, защищающих клетки от повреждений и окислительного стресса.

В состав одуванчика входят флавоноиды, фенольные кислоты и минералы, обладающие противовоспалительным действием и способствующие общему оздоровлению. Исследования показывают, что полифенолы одуванчика могут быть полезны для здоровья сердца.

Когда лучше пить чай из одуванчиков?

Этот напиток можно употреблять не только при вздутии живота, но и для профилактики. Однако особенно полезно пить чай из одуванчиков при ощущении вздутия или перед приёмом пищи, которая может вызвать воспаление.

Некоторые специалисты советуют пить чай из одуванчиков перед сном.

"Он помогает просыпаться бодрым и с меньшим вздутием", — отмечает Кацман.

Это связано с содержанием бета-каротина, защищающего клетки от повреждений и окислительного стресса.

Эффект от чая может варьироваться в зависимости от особенностей организма. Перед регулярным употреблением лучше проконсультироваться с врачом, особенно если вы принимаете лекарства. Некоторые препараты, такие как антикоагулянты, антибиотики, диуретики и средства для сердца и артериального давления, могут взаимодействовать с чаем из одуванчиков.

В целом, покупной чай из одуванчиков — относительно безопасный напиток, который может принести значительную пользу для здоровья.

Уточнения

Одува́нчик (лат. Taráxacum) — род многолетних травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae). 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
Сейчас читают
Каждый день в огороде: лунный календарь огородника с 19 по 25 мая
Садоводство, цветоводство
Каждый день в огороде: лунный календарь огородника с 19 по 25 мая Аудио 
Две стороны фольги, но только одна из них работает: узнайте, как правильно готовить
Еда и рецепты
Две стороны фольги, но только одна из них работает: узнайте, как правильно готовить Аудио 
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Здоровье
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Популярное
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью

Этот тёмный, сладкий и полезный фрукт недооценивают зря. Он укрепляет кости, разглаживает кожу и улучшает пищеварение — пора узнать его поближе.

Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
Нефтяной потолок рухнет: Евросоюз выдал Большой семёрке смертельный рецепт
Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели
Конец специальной операции? Только после полной зачистки Запада от иллюзий Дмитрий Плотников Моя мама — мэр, мы тебя на СВО отправим. Эксперты оценили размах явления Любовь Степушова Кинопродюсер Анна Тихонова: Хорошим людям надо объединяться Анжела Якубовская
Один лишний миллиметр — и вы попали: правда о моторном масле
Проблема долгоносика решена: эффективные методы защиты клубники
Каждый день в огороде: лунный календарь огородника с 19 по 25 мая
Каждый день в огороде: лунный календарь огородника с 19 по 25 мая
Последние материалы
Секреты финансирования: как Прохор Шаляпин живет на широкую ногу без труда
Перекись в быту: 20 мест, где она работает лучше, чем магазинная химия
Супружеской паре грозит снос дома мечты: что было скрыто за разрешением на строительство
Забудьте о засухе и гнили: мульча и полив по правилам
Вздутие живота отступит: этот копеечный чай — ваш секрет лёгкости
Новосибирск расширяет географию сотрудничества в Африке
Конец специальной операции? Только после полной зачистки Запада от иллюзий
Битва за кожу превращается в войну за здоровье: прыщи бьют по организму
Красиво, но непрактично: два цвета пола, которые вы устанете чистить
Загадка происхождения дочери Лолиты: в Сети обсуждают слухи об удочерении
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.