Вздутие живота отступит: этот копеечный чай — ваш секрет лёгкости

3:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые люди сталкиваются с проблемой вздутия живота чаще других. Существует множество способов борьбы с этим неприятным состоянием, но есть один необычный метод, который вы, возможно, ещё не пробовали: чай из одуванчиков. Да-да, из тех самых жизнерадостных жёлтых цветов, которые часто можно увидеть на тротуарах.

Фото: commons.wikimedia.org by Onderwijsgek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Одуванчики

Что такое вздутие живота?

Вздутие живота — это ощущение переполненности и тяжести в брюшной полости, часто сопровождающееся увеличением её объёма.

Элизабет Кацман, функциональный диетолог, выделяет несколько причин вздутия: пищевая непереносимость, быстрый приём пищи, запоры, нарушения пищеварения, гормональные изменения и употребление продуктов, вызывающих газообразование. Однако чай из одуванчиков может помочь облегчить эти симптомы, сообщает Ньюсинфо.

Как чай из одуванчиков помогает при вздутии?

Одуванчик — это растение, распространённое по всему миру. Его цветы, листья и корни съедобны. Для приготовления чая чаще всего используют листья, но корни тоже можно измельчить и добавить в напиток.

Тара Шмидт, сертифицированный диетолог, отмечает, что чай из одуванчиков готовят из корней, цветов или листьев растения. Его можно пить при вздутии живота благодаря мочегонным свойствам.

Этот напиток помогает вывести лишнюю жидкость из организма.

"Мочегонный эффект особенно полезен при вздутии, вызванном задержкой воды из-за чрезмерного потребления соли", — добавляет Кацман в разговоре с Actualno.com.

Другие полезные свойства чая из одуванчиков

Чай из одуванчиков полезен не только при вздутии живота. У него есть и другие преимущества.

"Корень одуванчика давно используется в народной медицине для улучшения работы печени. Он стимулирует выработку желчи, что способствует детоксикации организма и улучшает состояние кожи и глаз", — объяснила Кацман.

Кроме того, одуванчик положительно влияет на пищеварительную систему: улучшает аппетит, помогает при лёгких расстройствах пищеварения и, возможно, облегчает запоры.

Чай из одуванчиков — это источник витамина А и антиоксидантов, таких как бета-каротин, защищающих клетки от повреждений и окислительного стресса.

В состав одуванчика входят флавоноиды, фенольные кислоты и минералы, обладающие противовоспалительным действием и способствующие общему оздоровлению. Исследования показывают, что полифенолы одуванчика могут быть полезны для здоровья сердца.

Когда лучше пить чай из одуванчиков?

Этот напиток можно употреблять не только при вздутии живота, но и для профилактики. Однако особенно полезно пить чай из одуванчиков при ощущении вздутия или перед приёмом пищи, которая может вызвать воспаление.

Некоторые специалисты советуют пить чай из одуванчиков перед сном.

"Он помогает просыпаться бодрым и с меньшим вздутием", — отмечает Кацман.

Это связано с содержанием бета-каротина, защищающего клетки от повреждений и окислительного стресса.

Эффект от чая может варьироваться в зависимости от особенностей организма. Перед регулярным употреблением лучше проконсультироваться с врачом, особенно если вы принимаете лекарства. Некоторые препараты, такие как антикоагулянты, антибиотики, диуретики и средства для сердца и артериального давления, могут взаимодействовать с чаем из одуванчиков.

В целом, покупной чай из одуванчиков — относительно безопасный напиток, который может принести значительную пользу для здоровья.

Уточнения

Одува́нчик (лат. Taráxacum) — род многолетних травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae).

